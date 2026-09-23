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Слезы и боль останутся в прошлом: жизнь трех знаков зодиака заиграет новыми красками

Фото: pixabay, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2026 01:52 Фото: pixabay
Астрологический транзит Солнца в Весах и Лилит принесет позитивные перемены сразу нескольким знакам зодиака. Представители трех созвездий с 24 сентября 2026 года смогут окончательно оставить обиды в прошлом и снова почувствовать себя счастливыми, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание YourTango, этот астрологический аспект доказывает, что человек способен преодолеть любую затяжную печаль. Напряженное взаимодействие светил с 24 сентября помогает осознать свою внутреннюю силу и окончательно закрыть двери для прошлых разочарований.

Рак

Первыми ощутимый прилив радости уже почувствуют Раки. Для представителей этого знака грусть, длившаяся слишком долго, внезапно потеряет всякий смысл. Анализ прошлых ошибок поможет Ракам осознать, что все проблемы остались далеко позади, а энергетическое влияние Лилит позволит начать совершенно новый и счастливый этап жизни.

Дева

Отказ от привычной роли опечаленного человека ждет и Деву. Астрологи отмечают, что с этого дня Девы поймут: объективных причин для грусти больше нет, а окружающий мир снова стал безопасным и дружелюбным. Наступил идеальный момент, чтобы перестать держаться за негативный опыт и позволить себе искреннюю радость.

Стрелец

Стрельцы обретут счастье через здоровое отстранение и принятие вещей, которые они не в силах изменить. Осознание того, что прошлые обиды больше не актуальны в их настоящей жизни, освободит представителей знака от тяжелого эмоционального бремени и откроет дорогу к долгожданному душевному покою.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Ранее сообщалось, что транзит Венеры в знаке Скорпиона, который продлится до 25 октября 2026 года, принесет масштабные изменения в личную жизнь и финансовое положение пяти знаков зодиака.

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Канат Болысбек
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