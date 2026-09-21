Их жизнь перевернется: пять знаков зодиака ждут любовь, деньги и успех
Об астрологическом прогнозе рассказало издание YourTango. По словам астролога по имени Мэй, небесные транзиты помогут многим пересмотреть свои приоритеты в любви и карьере, поставив на первое место собственные интересы.
Скорпион
Для Скорпионов наступает звездный час. После нескольких хаотичных лет их ждет долгожданная полоса везения – от финансовых успехов до новых романтических увлечений. Эксперт отмечает, что это идеальное время для углубления чувств и установления истинной близости с окружающими. При этом у представителей знака могут кардинально измениться как внешность, так и вкусы при выборе партнеров.
Телец
Тельцы вступают в эпоху самопознания, которая приведет их к большой любви или выведет текущие отношения на новый уровень. Борьба со страхами и комплексами открывает для них новые горизонты. Изменения затронут и сферу карьеры: Тельцы начнут более строго выбирать окружение и союзы, отдавая предпочтение только тем, кто помогает им расти.
Весы
Для Весов переход Венеры во второй дом означает существенное укрепление финансового положения и всплеск творческой энергии. Астролог рекомендует им выходить из тени и активно заявлять о себе, поскольку уверенность в собственной ценности напрямую повлияет на рост доходов.
Лев
В жизнь Львов после затяжных эмоциональных потрясений возвращается гармония. Их ждут приятные перемены в доме, возможное появление важных гостей или обновки для интерьера. В то же время влияние Плутона поможет им разобраться в себе, осознать скрытые триггеры и разрушить давние деструктивные паттерны поведения.
Водолей
Водолеи, долгое время ощущавшие стагнацию, наконец совершат прорыв. По словам Мэй, представителей знака ждут карьерный рост, признание и долгожданный успех. Водолеи могут осознать, что прежнее представление о счастье больше не соответствует их новым амбициям, и это станет началом их полной трансформации.
Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.
Ранее стали известны знаки зодиака, представители которых наконец выдохнут после полосы безумных перемен.