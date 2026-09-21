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Их жизнь перевернется: пять знаков зодиака ждут любовь, деньги и успех

Фото: magnific, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2026 19:19 Фото: magnific
Транзит Венеры в знаке Скорпиона, который продлится до 25 октября 2026 года, принесет масштабные изменения в личную жизнь и финансовое положение пяти знаков зодиака. Этот период станет временем глубоких трансформаций, сообщает Zakon.kz.

Об астрологическом прогнозе рассказало издание YourTango. По словам астролога по имени Мэй, небесные транзиты помогут многим пересмотреть свои приоритеты в любви и карьере, поставив на первое место собственные интересы.

Скорпион

Для Скорпионов наступает звездный час. После нескольких хаотичных лет их ждет долгожданная полоса везения – от финансовых успехов до новых романтических увлечений. Эксперт отмечает, что это идеальное время для углубления чувств и установления истинной близости с окружающими. При этом у представителей знака могут кардинально измениться как внешность, так и вкусы при выборе партнеров.

Телец

Тельцы вступают в эпоху самопознания, которая приведет их к большой любви или выведет текущие отношения на новый уровень. Борьба со страхами и комплексами открывает для них новые горизонты. Изменения затронут и сферу карьеры: Тельцы начнут более строго выбирать окружение и союзы, отдавая предпочтение только тем, кто помогает им расти.

Весы

Для Весов переход Венеры во второй дом означает существенное укрепление финансового положения и всплеск творческой энергии. Астролог рекомендует им выходить из тени и активно заявлять о себе, поскольку уверенность в собственной ценности напрямую повлияет на рост доходов.

Лев

В жизнь Львов после затяжных эмоциональных потрясений возвращается гармония. Их ждут приятные перемены в доме, возможное появление важных гостей или обновки для интерьера. В то же время влияние Плутона поможет им разобраться в себе, осознать скрытые триггеры и разрушить давние деструктивные паттерны поведения.

Водолей

Водолеи, долгое время ощущавшие стагнацию, наконец совершат прорыв. По словам Мэй, представителей знака ждут карьерный рост, признание и долгожданный успех. Водолеи могут осознать, что прежнее представление о счастье больше не соответствует их новым амбициям, и это станет началом их полной трансформации.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Ранее стали известны знаки зодиака, представители которых наконец выдохнут после полосы безумных перемен.

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Канат Болысбек
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