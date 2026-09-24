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Советы

Деньги и удача уже на пороге: четыре знака зодиака ждут перемены

Девушка, цветы, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2026 08:29 Фото: pexels
24 сентября 2026 года четыре знака зодиака смогут использовать благоприятную астрологическую энергию для перемен, новых возможностей и достижения целей, сообщает Zakon.kz.

Как пишет YourTango, в этот день важно действовать решительно, но не забывать об ответственности и разумных ограничениях.

Весы

Представители этого знака зодиака почувствуют, что готовы оставить в прошлом то, что больше не приносит радости и вдохновения. Солнце в их знаке поможет яснее увидеть свои настоящие желания и понять, в каком направлении двигаться дальше.

Овен

Овнов ждет гармония в отношениях с важным человеком. Разговор, который раньше мог казаться сложным, пройдет легко. Терпение будет вознаграждено приятными результатами, если скорректировать сроки и дать ситуации время.

Козерог

Для вас изобилие в этот период связано прежде всего с обучением и готовностью выходить за рамки привычного. Переосмысление целей поможет понять, на чем стоит сосредоточиться дальше. Готовность изменить подход может открыть неожиданные возможности и принести ощущение удовлетворения от происходящих перемен.

Рак

Вам может помочь совет человека, которому вы доверяете. Особенно полезным окажется разговор о финансах, планах и способах улучшить материальное положение. Раки смогут с большим оптимизмом посмотреть в будущее и заметить новые возможности для роста и благополучия.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Ранее сообщалось, что астрологический транзит Солнца в Весах и Лилит принесет позитивные перемены сразу трем знакам зодиака.

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Камила Салкымбаева
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