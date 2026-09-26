Консервированные сладкие помидоры на зиму: съедают вместе с маринадом

Сентябрь идеально подходит для приготовления домашней консервации с овощами. От приведенного ниже рецепта будет в восторге вся семья, сообщает Zakon.kz.

Благодаря щедрому содержанию сахара в маринаде, это блюдо съедят вместе с рассолом. Сами томаты в меру пряные, с приятной кислинкой.

Помидоры сладкие на зиму на 3 литровую банку

Для консервации желательно брать упругие томаты, сорванные прямо с грядки. В этом блюде можно обойтись без стерилизации посуды. Но перед тем, как приготовить сладкие помидоры на зиму, промойте банки с моющим средством и ополосните.

Ингредиенты:

полтора килограмма помидоров;

одна крупная луковица;

два лавровых листа;

зонтик укропа;

два зубчика чеснока;

четыре листа смородины;

два зубчика чеснока;

десять горошин черного перца;

четыре бутона гвоздики;

полтора литра воды;

семь столовых ложек сахара;

полторы столовые ложки соли;

шесть столовых ложек уксуса.

Процесс приготовления:

На дно банки выложите лавровые листья, укроп, листья смородины, черный перец и гвоздику.

Нарежьте пластинами перец и бросьте туда же.

Помидоры промойте и сделайте в каждом прокол зубочисткой.

Луковицу нарежьте тонкими кольцами.

Плотно уложите томаты в банку, чередуя с колечками лука.

Залейте кипятком и оставьте на 20 минут.

Затем слейте воду в кастрюлю.

Добавьте сахар и соль, доведите до кипения.

После выключения огня влейте в маринад последний ингредиент - уксус.

Залейте рассол в банку и закатайте крышкой.

Для доведения консервации до готовности переверните ее и накройте пледом, пока не остынет.

Консервацию можно готовить и небольшими порциями. Вот сладкие помидоры на зиму без стерилизации на 1 литровую банку

Ингредиенты:

семьсот граммов помидоров;

зубчик чеснока;

зонтик укропа;

два листа смородины;

три горошины черного перца;

два бутона гвоздики;

пятьсот миллилитров воды;

три столовые ложки сахара;

чайная ложка соли;

две столовые ложки уксуса.

Процесс приготовления:

Помидоры хорошо промойте и сделайте в каждом прокол в месте плодоножки.

В банку на дно выложите зелень, специи и крупно нарезанный чеснок.

Плотно наполните томатами, стараясь их не сдавливать.

Залейте кипятком, прикройте крышками и подождите 10 минут.

Слейте воду в кастрюлю.

Доведите до кипения, всыпав сахар и соль.

Выключите и добавьте уксус.

Верните сладкий маринад для помидор на 1 литр в банку и закатайте.

Перед уборкой на хранение переверните емкость крышкой вниз и дайте остыть под пледом.

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