Консервированные сладкие помидоры на зиму: съедают вместе с маринадом
Благодаря щедрому содержанию сахара в маринаде, это блюдо съедят вместе с рассолом. Сами томаты в меру пряные, с приятной кислинкой.
Помидоры сладкие на зиму на 3 литровую банку
Для консервации желательно брать упругие томаты, сорванные прямо с грядки. В этом блюде можно обойтись без стерилизации посуды. Но перед тем, как приготовить сладкие помидоры на зиму, промойте банки с моющим средством и ополосните.
Ингредиенты:
- полтора килограмма помидоров;
- одна крупная луковица;
- два лавровых листа;
- зонтик укропа;
- два зубчика чеснока;
- четыре листа смородины;
- два зубчика чеснока;
- десять горошин черного перца;
- четыре бутона гвоздики;
- полтора литра воды;
- семь столовых ложек сахара;
- полторы столовые ложки соли;
- шесть столовых ложек уксуса.
Процесс приготовления:
- На дно банки выложите лавровые листья, укроп, листья смородины, черный перец и гвоздику.
- Нарежьте пластинами перец и бросьте туда же.
- Помидоры промойте и сделайте в каждом прокол зубочисткой.
- Луковицу нарежьте тонкими кольцами.
- Плотно уложите томаты в банку, чередуя с колечками лука.
- Залейте кипятком и оставьте на 20 минут.
- Затем слейте воду в кастрюлю.
- Добавьте сахар и соль, доведите до кипения.
- После выключения огня влейте в маринад последний ингредиент - уксус.
- Залейте рассол в банку и закатайте крышкой.
- Для доведения консервации до готовности переверните ее и накройте пледом, пока не остынет.
Консервацию можно готовить и небольшими порциями. Вот сладкие помидоры на зиму без стерилизации на 1 литровую банку
Ингредиенты:
- семьсот граммов помидоров;
- зубчик чеснока;
- зонтик укропа;
- два листа смородины;
- три горошины черного перца;
- два бутона гвоздики;
- пятьсот миллилитров воды;
- три столовые ложки сахара;
- чайная ложка соли;
- две столовые ложки уксуса.
Процесс приготовления:
- Помидоры хорошо промойте и сделайте в каждом прокол в месте плодоножки.
- В банку на дно выложите зелень, специи и крупно нарезанный чеснок.
- Плотно наполните томатами, стараясь их не сдавливать.
- Залейте кипятком, прикройте крышками и подождите 10 минут.
- Слейте воду в кастрюлю.
- Доведите до кипения, всыпав сахар и соль.
- Выключите и добавьте уксус.
- Верните сладкий маринад для помидор на 1 литр в банку и закатайте.
Перед уборкой на хранение переверните емкость крышкой вниз и дайте остыть под пледом.
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