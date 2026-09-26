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Консервированные сладкие помидоры на зиму: съедают вместе с маринадом

Помидоры, банка, чеснок, продукты, фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2026 04:30 Фото: magnific
Сентябрь идеально подходит для приготовления домашней консервации с овощами. От приведенного ниже рецепта будет в восторге вся семья, сообщает Zakon.kz.

Благодаря щедрому содержанию сахара в маринаде, это блюдо съедят вместе с рассолом. Сами томаты в меру пряные, с приятной кислинкой.

Помидоры сладкие на зиму на 3 литровую банку

Для консервации желательно брать упругие томаты, сорванные прямо с грядки. В этом блюде можно обойтись без стерилизации посуды. Но перед тем, как приготовить сладкие помидоры на зиму, промойте банки с моющим средством и ополосните.

Ингредиенты:

  • полтора килограмма помидоров;
  • одна крупная луковица;
  • два лавровых листа;
  • зонтик укропа;
  • два зубчика чеснока;
  • четыре листа смородины;
  • два зубчика чеснока;
  • десять горошин черного перца;
  • четыре бутона гвоздики;
  • полтора литра воды;
  • семь столовых ложек сахара;
  • полторы столовые ложки соли;
  • шесть столовых ложек уксуса.

Процесс приготовления:

  • На дно банки выложите лавровые листья, укроп, листья смородины, черный перец и гвоздику.
  • Нарежьте пластинами перец и бросьте туда же.
  • Помидоры промойте и сделайте в каждом прокол зубочисткой.
  • Луковицу нарежьте тонкими кольцами.
  • Плотно уложите томаты в банку, чередуя с колечками лука.
  • Залейте кипятком и оставьте на 20 минут.
  • Затем слейте воду в кастрюлю.
  • Добавьте сахар и соль, доведите до кипения.
  • После выключения огня влейте в маринад последний ингредиент - уксус.
  • Залейте рассол в банку и закатайте крышкой.
  • Для доведения консервации до готовности переверните ее и накройте пледом, пока не остынет.

Консервацию можно готовить и небольшими порциями. Вот сладкие помидоры на зиму без стерилизации на 1 литровую банку

Ингредиенты:

  • семьсот граммов помидоров;
  • зубчик чеснока;
  • зонтик укропа;
  • два листа смородины;
  • три горошины черного перца;
  • два бутона гвоздики;
  • пятьсот миллилитров воды;
  • три столовые ложки сахара;
  • чайная ложка соли;
  • две столовые ложки уксуса.

Процесс приготовления:

  • Помидоры хорошо промойте и сделайте в каждом прокол в месте плодоножки.
  • В банку на дно выложите зелень, специи и крупно нарезанный чеснок.
  • Плотно наполните томатами, стараясь их не сдавливать.
  • Залейте кипятком, прикройте крышками и подождите 10 минут.
  • Слейте воду в кастрюлю.
  • Доведите до кипения, всыпав сахар и соль.
  • Выключите и добавьте уксус.
  • Верните сладкий маринад для помидор на 1 литр в банку и закатайте.

Перед уборкой на хранение переверните емкость крышкой вниз и дайте остыть под пледом.

Ранее мы предлагали вашему вниманию голубцы в сметанном соусе: старинный рецепт из книги 1960 года.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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