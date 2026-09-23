Голубцы в сметанном соусе: старинный рецепт из книги 1960 года
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Аппетитные домашние голубцы на протяжении столетий остаются одним из самых вкусных блюд. Способов их приготовления существует столько же, сколько и семей, в которых готовят это яство, сообщает Zakon.kz.
Рекомендуем сделать старинные голубцы – рецепт классический из поваренной книги 1960 года. Приготовленное этим способом блюдо всегда получается восхитительным.
Ингредиенты:
- килограмм телячьего фарша;
- крупный капустный кочан;
- четыре столовые ложки пшена или риса;
- две луковицы;
- две с половиной ложки сливочного масла;
- две горошины черного перца;
- соль и специи.
Блюдо тушится в сметанной подливе. Для нее нужны следующие продукты:
- полстакана сметаны;
- два с половиной стакана бульона или обычной воды;
- столовая ложка муки;
- столовая ложка сливочного масла.
Процесс приготовления:
- У капусты по этому рецепту вырезают твердую кочерыжку.
- Кладут в подсоленный кипяток и варят 2-3 минуты.
- Сваренную капусту откидывают на дуршлаг.
- Затем разделяют на отдельные листья, у которых срезают толстые прожилки.
- Лук нарезают кубиком и поджаривают на сливочном масле до полуготовности (2-3 минуты).
- Рис или пшено также варят, чтобы они были наполовину готовыми (около 10 минут).
- В фарш добавляют луковую зажарку, кашу, перемолотый перец, соль и специи.
- Эту начинку выкладывают по центру листка. Края капусты заворачивают внутрь, а затем скручивают в "рулетики".
Самые вкусные домашние голубцы получаются в сметанной подливе.
Вот как она делается:
- На горячей сковороде топят сливочное масло.
- В него всыпают муку и жарят пару минут.
- Добавляют сметану, разводят горячим бульоном либо обычной водой.
- Такой соус проваривают на слабом огне около 8-10 минут.
- Подливу солят и перчат. Затем процеживают с помощью сита и снова доводят до кипения.
- Чтобы сделать действительно вкусные домашние голубцы, лучше их запечь.
- Выложите изделия в чугунную или керамическую кастрюлю. Залейте соусом.
- Тушите 80-90 минут при 180°.
- За 20 минут до готовности можно снять крышку, чтобы блюдо получило румяную корочку.
- При желании голубцы также можно тушить на плите – 60 минут на медленном огне.
Перед подачей блюдо рекомендуется посыпать зеленью.
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