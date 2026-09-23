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Советы

Голубцы в сметанном соусе: старинный рецепт из книги 1960 года

Рецепт, голубцы, кулинария, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2026 07:41 Фото: pixabay
Аппетитные домашние голубцы на протяжении столетий остаются одним из самых вкусных блюд. Способов их приготовления существует столько же, сколько и семей, в которых готовят это яство, сообщает Zakon.kz.

Рекомендуем сделать старинные голубцы – рецепт классический из поваренной книги 1960 года. Приготовленное этим способом блюдо всегда получается восхитительным.

Ингредиенты:

  • килограмм телячьего фарша;
  • крупный капустный кочан;
  • четыре столовые ложки пшена или риса;
  • две луковицы;
  • две с половиной ложки сливочного масла;
  • две горошины черного перца;
  • соль и специи.

Блюдо тушится в сметанной подливе. Для нее нужны следующие продукты:

  • полстакана сметаны;
  • два с половиной стакана бульона или обычной воды;
  • столовая ложка муки;
  • столовая ложка сливочного масла.

Процесс приготовления:

  • У капусты по этому рецепту вырезают твердую кочерыжку.
  • Кладут в подсоленный кипяток и варят 2-3 минуты.
  • Сваренную капусту откидывают на дуршлаг.
  • Затем разделяют на отдельные листья, у которых срезают толстые прожилки.
  • Лук нарезают кубиком и поджаривают на сливочном масле до полуготовности (2-3 минуты).
  • Рис или пшено также варят, чтобы они были наполовину готовыми (около 10 минут).
  • В фарш добавляют луковую зажарку, кашу, перемолотый перец, соль и специи.
  • Эту начинку выкладывают по центру листка. Края капусты заворачивают внутрь, а затем скручивают в "рулетики".

Самые вкусные домашние голубцы получаются в сметанной подливе.

Вот как она делается:

  • На горячей сковороде топят сливочное масло.
  • В него всыпают муку и жарят пару минут.
  • Добавляют сметану, разводят горячим бульоном либо обычной водой.
  • Такой соус проваривают на слабом огне около 8-10 минут.
  • Подливу солят и перчат. Затем процеживают с помощью сита и снова доводят до кипения.
  • Чтобы сделать действительно вкусные домашние голубцы, лучше их запечь.
  • Выложите изделия в чугунную или керамическую кастрюлю. Залейте соусом.
  • Тушите 80-90 минут при 180°.
  • За 20 минут до готовности можно снять крышку, чтобы блюдо получило румяную корочку.
  • При желании голубцы также можно тушить на плите – 60 минут на медленном огне.

Перед подачей блюдо рекомендуется посыпать зеленью.

Ранее мы предлагали рецепт жареного клубничного варенья на сковороде.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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