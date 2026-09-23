Голубцы в сметанном соусе: старинный рецепт из книги 1960 года

Фото: pixabay

Аппетитные домашние голубцы на протяжении столетий остаются одним из самых вкусных блюд. Способов их приготовления существует столько же, сколько и семей, в которых готовят это яство, сообщает Zakon.kz.

Рекомендуем сделать старинные голубцы – рецепт классический из поваренной книги 1960 года. Приготовленное этим способом блюдо всегда получается восхитительным. Ингредиенты: килограмм телячьего фарша;

крупный капустный кочан;

четыре столовые ложки пшена или риса;

две луковицы;

две с половиной ложки сливочного масла;

две горошины черного перца;

соль и специи. Блюдо тушится в сметанной подливе. Для нее нужны следующие продукты : полстакана сметаны;

два с половиной стакана бульона или обычной воды;

столовая ложка муки;

столовая ложка сливочного масла. Процесс приготовления: У капусты по этому рецепту вырезают твердую кочерыжку.

Кладут в подсоленный кипяток и варят 2-3 минуты.

Сваренную капусту откидывают на дуршлаг.

Затем разделяют на отдельные листья, у которых срезают толстые прожилки.

Лук нарезают кубиком и поджаривают на сливочном масле до полуготовности (2-3 минуты).

Рис или пшено также варят, чтобы они были наполовину готовыми (около 10 минут).

В фарш добавляют луковую зажарку, кашу, перемолотый перец, соль и специи.

Эту начинку выкладывают по центру листка. Края капусты заворачивают внутрь, а затем скручивают в "рулетики". Самые вкусные домашние голубцы получаются в сметанной подливе. Вот как она делается: На горячей сковороде топят сливочное масло.

В него всыпают муку и жарят пару минут.

Добавляют сметану, разводят горячим бульоном либо обычной водой.

Такой соус проваривают на слабом огне около 8-10 минут.

Подливу солят и перчат. Затем процеживают с помощью сита и снова доводят до кипения.

Чтобы сделать действительно вкусные домашние голубцы, лучше их запечь.

Выложите изделия в чугунную или керамическую кастрюлю. Залейте соусом.

Тушите 80-90 минут при 180°.

За 20 минут до готовности можно снять крышку, чтобы блюдо получило румяную корочку.

При желании голубцы также можно тушить на плите – 60 минут на медленном огне. Перед подачей блюдо рекомендуется посыпать зеленью. Ранее мы предлагали рецепт жареного клубничного варенья на сковороде.

Поделитесь новостью