Пять знаков зодиака вот-вот станут авторами большого прорыва

29 сентября 2026 года Вселенная откроет пяти знакам зодиака врата к большому прорыву. Число 9/29 делает их главными героями собственной истории успеха, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание YourTango, двойные девятки в нумерологической энергии подчеркивают, что вам больше никогда не придется повторять пройденный в жизни этап.

Козерог

После восхождения на крутой склон горы вы наконец достигли вершины. Вы водрузили свой флаг и провозгласили победу, но после нескольких радостных возгласов огляделись и поняли, что идти больше некуда. Что теперь? День 9/29 даст ответ. Вы и представить себе не могли, что достижение вершины подарит вам крылья. 29 сентября вы сможете взлететь выше освоенного вами уровня и достичь новых высот.

Водолей

Вы достигли "стеклянного потолка", и вам сказали, что это предел ваших возможностей. 29 сентября поможет вам подняться намного выше этого ограничения. Переход на более высокий уровень должен стать вершиной карьеры, но вместо этого вы оказались в ловушке, связанной с неспособностью видеть дальше. Благодаря убывающей луне в Тельце, вы можете не только увидеть ближайшее будущее, но и прорваться сквозь существующее положение.

Телец

Как представитель земного знака, вас иногда сравнивают с камнем, но это не значит, что вы должны оставаться между молотом и наковальней. День 9/29 принесет прорыв, о котором вы просили и к которому стремились. Благодаря убывающей луне в вашем знаке зодиака 29 сентября, вы сможете пробить любую преграду на своем пути и любую закрытую дверь.

Весы

29-го числа произойдет прорыв, который, вероятно, превзойдет все ваши ожидания. При этом ваш день рождения принесет вам самый большой кармический прорыв в вашей жизни. Во вторник убывающая луна в знаке вашего венерианского брата или сестры усилит вашу привлекательность, делая вас интересным для окружающих.

Близнецы

То, что вы обнаружите 29 сентября, станет катализатором столь необходимого прорыва. Убывающая Луна в Тельце принесет вам компромиссы. Если вы не будете уступать окружающим, а они – вам, прогресса не будет. Поскольку вы не любите застой, внезапное озарение 29-го числа подтолкнет вас к первому шагу в правильном направлении.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

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