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Астрологи назвали знаки зодиака, которые будут купаться в изобилии совсем скоро

Мужчина, деньги, богатство, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2026 05:31 Фото: magnific
29 сентября 2026 года четыре знака зодиака привлекут к себе мощное изобилие и удачу благодаря ретроградному движению Плутона в Водолее, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание YourTango, Плутон – планета трансформаций, происходящих изнутри. Находясь в Водолее, ваши дружеские отношения становятся частью этих внутренних изменений. Разговор с другом помогает понять, где нужно восстановить свою силу.

Близнецы

Изобилие придет к вам самым естественным образом: через ваш голос. Вам есть что сказать, и вы знаете, что если ваши слова дойдут до нужного места, вы можете получить вознаграждение за свои труды. Плутон в Водолее наделяет вас стремлением к переменам. Вы хотите чувствовать себя уверенно и мотивированно. Вы также желаете учиться у других и полны энтузиазма по поводу того, что вас ждет.

Лев

Вы полны решимости получить то, что сделает вас счастливыми. Плутон активно работает, чтобы дать вашим отношениям мощный толчок в правильном направлении. То, как вы заставляете другого человека чувствовать себя, создает ощущение связи и любви. Бывший партнер может вернуться, чтобы обсудить все и разрешить разногласия. Старое деловое соглашение, которое зашло в тупик, возобновляется. Вы обращаете внимание на людей, которые действительно ценят вас.

Дева

Вы получите представление о том, как изменить свою жизнь. Вы станете более осторожны в разговорах с другими, а также воздержитесь от обязательств перед кем-либо или чем-либо, что не соответствует вашим ценностям. Вы уже давно подумываете о том, чтобы что-то изменить, но никак не можете начать из-за страха или даже неудобства. С Марсом в вашем доме завершений вы гораздо смелее. Вы понимаете, что потраченное впустую время не принесет вам никакой пользы.

Скорпион

Вы находитесь под влиянием Плутона, поэтому сейчас самое время внести изменения, которые вам действительно понравятся. От перестановки мебели, чтобы чувствовать себя бодрее, входя в помещение, до новых разговоров с близкими людьми на тему денег. Вы строите на прочном фундаменте, потому что в его основе лежат ваши главные ценности: любовь и доверие. Вы знаете, что многое обязательно получится, если вы будете прислушиваться к своему внутреннему голосу. Он направляет вас к переменам.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Ранее были названы знаки зодиака, у которых в октябре будет гораздо больше хороших дней, чем плохих.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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