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Кому из знаков зодиака улыбнется удача в конце сентября, рассказали астрологи

Фото: pexels, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2026 21:24 Фото: pexels
Три знака зодиака почувствуют, как жизнь снова наполняется смыслом, благодаря особому астрологическому событию 30 сентября 2026 года. В этот день Меркурий перейдет в созвездие Скорпиона, открывая период ясного видения и неожиданной внутренней силы, сообщает Zakon.kz.

О необычном прогнозе астрологов пишет издание YourTango. По их данным, представители трех знаков проявят решительность и почувствуют прилив уверенности, чтобы изменить свою жизнь к лучшему.

Близнецы

В этот период Близнецы почувствуют непреодолимое желание озвучить то, о чем обычно предпочитали молчать. Впереди откроется редкая возможность, которая принесет много выгоды, и Близнецы не позволят никому упустить свой шанс. Меркурий в Скорпионе напомнит им, что отстаивать собственные ценности и говорить правду – это именно то, что делает жизнь по-настоящему полноценной.

Скорпион

Для Скорпионов транзит Меркурия в их знак станет моментом воплощения самых смелых планов. Представители этого созвездия способны совершить настолько неожиданный шаг, что удивят даже самих себя. Итогом станет заметный рост самооценки, укрепление чувства собственного достоинства и обретение внутренней силы, необходимой для позитивных перемен.

Стрелец

Стрельцы готовы решиться на поступок, который шокирует и их самих, и окружающих. В период Меркурия в Скорпионе ключевую роль играет смелость быть тем, кто дерзает и делает то, на что другие не способны. 30 сентября импульс к свершениям станет настолько сильным, что сдерживать его не получится – Стрельцы вырвутся за рамки и добьются впечатляющих результатов.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Ранее были названы знаки зодиака, которые, наконец, увидят "светлое будущее".

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Канат Болысбек
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