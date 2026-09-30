Стилист показал "живую" одежду, меняющую цвет на глазах

Фото: Instagram/vladislavlisovets

Известный стилист Влад Лисовец показал необычную коллекцию японского бренда Anrealage. Одежда из линейки Skin прямо во время показа меняла цвет и узоры, создавая эффект "живого" светящегося организма, сообщает Zakon.kz.

Видео с Парижской недели моды он опубликовал в Telegram. "Мне кажется, такая мода вам понравится. Вчера в Париже в прямом смысле этого слова мигала и светилась коллекция бренда Anrealage под названием Skin. Дизайнер исследовал идею "третьей кожи" – между настоящей человеческой кожей и цифровой. Главный эффект – одежда, которая прямо на подиуме меняет цвет и узоры, словно живой светящийся организм. В таком платье точно не нужно переживать, что кто-то придет в таком же. Секунда и, как говорится, "брюки превращаются...", – подписал пост эксперт. Anrealage – это авангардный японский модный бренд, основанный дизайнером Кунихико Моринагой в 2003 году, который объединяет высокую моду и научные технологии. Ранее стилист посоветовал изменить привычный гардероб.

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