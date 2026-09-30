Денежная удача придет к четырем знакам зодиака

В среду, 30 сентября 2026 года, Меркурий покидает Весы и входит в Скорпиона. Астрологи обещают четырем знакам зодиака стабильное изобилие и удачу, сообщает Zakon.kz.

Как пишет YourTango, поскольку Скорпион – один из денежных знаков, некоторым посчастливится наконец-то изменить финансовую ситуацию и снова испытать настоящую удачу.

Лев

Вам поможет решить финансовый или бытовой вопрос разговор с близким человеком. Вы найдете способ сделать дом уютнее и почувствуете больше стабильности и уверенности.

Дева

Меркурий в Скорпионе поможет яснее взглянуть на финансовые вопросы. Вы поймете, как лучше распорядиться ресурсами и значительно улучшить свое материальное положение.

Весы

Наступает время больше вкладываться в себя, увереннее отстаивать свои интересы на работе. Вы пересмотрите графу своих доходов/расходов и найдете способ увеличить заработок.

Скорпион

Вы почувствуете, что лучше контролируете деньги и свое время. Интуиция и осторожность помогут избежать дорогостоящей ошибки и выйти в плюс.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Ранее сообщалось, что пять знаков зодиака ждут судьбоносные перемены в октябре.