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Советы

Как оставаться в форме без спортзала в самые загруженные дни

Как оставаться в форме в самые загруженные дни без спортзала, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2026 16:17 Фото: magnific.com
Тренер Дмитрий Гончаров заявил о том, что даже в загруженные дни не стоит полностью отказываться от физической активности, так как даже короткие тренировки по 10-15 минут помогают поддерживать тонус, улучшать кровообращение и сохранять привычку к движению, сообщает Zakon.kz.

Об этом он рассказал "Мосленте".

"Главное – не ждать, когда появится свободный час, а использовать те 15 минут, которые есть", – отметил специалист.

По его словам, в течение рабочего дня можно подниматься по лестнице вместо лифта, гулять во время перерывов, выполнять легкую растяжку и разминку для шеи и плеч. Такая активность помогает уменьшить мышечное напряжение и восстановить концентрацию.

Как уточнил Гончаров, короткие упражнения не заменяют полноценные тренировки. Для развития мышц и повышения силовых показателей он посоветовал регулярные занятия с постепенным увеличением нагрузки.

Ранее ученые выяснили, что всего неделя силовых тренировок изменяет жировую ткань.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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