Простые правила подготовки организма к зиме: что советует врач

Хирург Александр Умнов предупредил, что перед наступлением холодов важно наладить сон, питание и физическую активность. Эти привычки помогают поддерживать защитные функции организма и легче переносить сезонные инфекции, сообщает Zakon.kz.

В беседе "Газете.Ru" посоветовал высыпаться, употреблять достаточно белка, овощей и зелени. Принимать витамин D осенью и зимой он рекомендует после консультации с врачом. Также полезны ежедневные прогулки продолжительностью 30-40 минут.

Умнов напомнил о важности вакцинации против гриппа и коронавируса, особенно для пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями.

Отдельно врач посоветовал постепенно приучать организм к прохладной воде. Начинать можно с 30 секунд прохладного душа в конце обычного мытья, постепенно увеличивая продолжительность процедуры.

Эксперт также отметил, что чай с имбирем, медом и лимоном не повышает иммунитет сам по себе, но теплое питье помогает поддерживать водный баланс и увлажнять слизистые оболочки.

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