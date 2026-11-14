#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+5°
$
444.3
490.91
5.41
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+5°
$
444.3
490.91
5.41
Советы

Простые правила подготовки организма к зиме: что советует врач

Простые правила подготовки организма к зиме: что советует врач, фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2026 18:09 Фото: magnific.com
Хирург Александр Умнов предупредил, что перед наступлением холодов важно наладить сон, питание и физическую активность. Эти привычки помогают поддерживать защитные функции организма и легче переносить сезонные инфекции, сообщает Zakon.kz.

В беседе "Газете.Ru" посоветовал высыпаться, употреблять достаточно белка, овощей и зелени. Принимать витамин D осенью и зимой он рекомендует после консультации с врачом. Также полезны ежедневные прогулки продолжительностью 30-40 минут.

Умнов напомнил о важности вакцинации против гриппа и коронавируса, особенно для пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями.

Отдельно врач посоветовал постепенно приучать организм к прохладной воде. Начинать можно с 30 секунд прохладного душа в конце обычного мытья, постепенно увеличивая продолжительность процедуры.

Эксперт также отметил, что чай с имбирем, медом и лимоном не повышает иммунитет сам по себе, но теплое питье помогает поддерживать водный баланс и увлажнять слизистые оболочки.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее дачникам напомнили о важных правилах подготовки участка к зиме.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
Читайте также
мужчина зимой, зима, здоровье
16:45, 11 ноября 2025
Как мужчинам подготовить организм к зиме – советы специалистов
чем опасны угги зимой
01:56, 11 декабря 2024
Почему опасно носить зимой угги
женщина
14:53, 12 октября 2025
Как подготовить организм к холоду: советы врачей
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Эсмигуль Куюлова на Азиатских играх в Японии
17:41, Сегодня
Дзюдоистка Эсмигуль Куюлова сразится за "бронзу" этапа Гран-при в Загребе
Игроки юношеской сборной Казахстана празднуют очередной гол в ворота команды Австрии
17:06, Сегодня
Юношеская сборная Казахстана разгромила Австрию со счётом 7:0 в отборе на Евро-2027
Данияр Шамшаев
16:54, Сегодня
Звезда казахстанского дзюдо Шамшаев почти довёл соперника до "бана", но проиграл на GP
Эсмигуль Куюлова
16:50, Сегодня
Чемпионка мира Климкайт победила казахстанку Куюлову дисквалификацией на Гран-при в Загребе
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: