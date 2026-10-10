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Вселенная щедро одарит три знака зодиака: кому улыбнется удача

Фото: magnific, фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2026 01:51 Фото: magnific
Сразу три знака зодиака получат щедрые подарки и благословение Вселенной 11 октября 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание YourTango, удача улыбнется избранникам из-за напряженного аспекта квадратуры Луны с Плутоном, который развеет все сомнения.

Скорпион

Напряженная квадратура между Луной в вашем знаке и Плутоном в Водолее выведет на поверхность все затаенные сомнения, чтобы навсегда от них избавиться. Вы почувствуете твердую уверенность в том, что в вашей жизни начинается нечто очень хорошее и светлое. Появится ощущение, будто сама Вселенная лично выбрала вас для особых благословений, открывая двери для создания чего-то поистине замечательного.

Рыбы

Астрологический транзит принесет неизбежные перемены, но на этот раз вы не будете им сопротивляться. Чтобы сделать шаг вперед, придется преодолеть некоторые страхи и внутренние барьеры. Несмотря на то, что перемены пугают, вы почувствуете редкую для себя уверенность. Вселенная дарит вам мощный шанс на трансформацию себя и своего окружения – доверьтесь этому потоку.

Водолей

Квадратура Луны в Скорпионе с Плутоном в вашем знаке напомнит, что вам не нужно подстраиваться под чужие стандарты. Этот день заставит вас с гордостью принять всю свою уникальность и нестандартность. Вселенная вознаградит вас за смелость оставаться собой, открывая период особых успехов и приятных событий.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Ранее мы писали о том, что удача повернется лицом к трем знакам зодиака совсем скоро.

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Канат Болысбек
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