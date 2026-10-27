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Деньги, удача и изобилие: пять знаков зодиака получат щедрый подарок Вселенной

Доллар, доллары, тенге, обмен валют, обменник, обменники, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2026 01:49 Фото: Zakon.kz
Магический день зеркальной даты 28 октября 2026 года принесет мощный поток процветания и изобилия сразу пяти знакам зодиака. Вселенная готовится щедро вознаградить их за доброту и позитивную энергию, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание YourTango, этот период принесет настоящую кармическую отдачу. Астрологи рассказали, кому именно улыбнется удача.

Лев

Львы окажутся в центре внимания и получат редкие возможности. Вселенная вознаградит их за прошлые успехи, а полученное изобилие поможет укрепить авторитет и привлечь в жизнь важных людей.

Весы

Весы ощутят плоды своих искренних поступков и крепких связей. Поддержка правильных людей и умение выстраивать глубокие отношения принесут им долгожданные кармические бонусы и финансовое благополучие.

Овен

Овны стоят на пороге совершенно новой эры. Их ждет неожиданная идея, которая запустит цепочку редких шансов и откроет источники дохода, способные обеспечивать их на годы вперед.

Близнецы

Близнецы почувствуют, что доброта возвращается к ним в десятикратном размере. Их усилия по наведению порядка в делах и отношениях принесут щедрые плоды, а новые знакомства дадутся легко и непринужденно.

Скорпион

Скорпионы убедятся в невероятной силе своих желаний. Все, о чем они открыто заявляли в последнее время, начнет воплощаться в реальность с удивительной точностью.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Ранее стало известно, астрологи назвали три знака зодиака, у которых начнется мощный и судьбоносный период.

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Канат Болысбек
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