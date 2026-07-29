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Названы три знака зодиака, которые получат щедрый подарок от Вселенной

Объятия, подарок, город, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2026 05:29 Фото: magnific
29 июля 2026 года три знака зодиака получат подарок от Вселенной. На это повлияет транзит Солнца, которое образует соединение с Юпитером в Льве, сообщает Zakon.kz.

Как пишет YourTango, в среду усилия трех знаков зодиака принесут свои плоды.

Козерог

Вы находитесь под влиянием Сатурна, поэтому концентрация и дисциплина даются вам легко. Когда Солнце образует соединение с Юпитером в Льве, вы испытываете огромное удовлетворение от всего, что создаете. Сейчас вы делаете свою лучшую работу, и скоро получите за это щедрое вознаграждение. Вселенная видит ваши усилия и оказывает вам должное уважение. Более того, за это вам щедро заплатят.

Дева

Соединение Солнца и Юпитера – волшебный и удачный транзит. В среду, когда эти небесные тела выстроятся в ряд в знаке Льва, вы будете испытывать только радость. Именно это счастье позволит разрядить напряжение. Вселенная вознаграждает вас за весь ваш упорный труд и неоплачиваемые усилия. Вы определенно этого заслуживаете.

Скорпион

Все это время вы ясно давали понять, что то, чем вы сейчас занимаетесь, ни в коем случае не является делом вашей мечты. Вы здесь для того, чтобы вам платили, и точка. Дело не в том, что вы не любите то, чем занимаетесь. Возможно, вы просто обожаете это дело, но здесь есть цель, и она заключается в зарабатывании денег. В среду, когда Солнце соединится с Юпитером в Льве, Вселенная покажет вам, что время решает все. Она приготовила для вас подарок и вы с радостью его примете.

Ранее астрологи пообещали заметное облегчение в жизни трех знаков зодиака.

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Аксинья Титова
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