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Удача повернется лицом к трем знакам зодиака совсем скоро

Мужчина, цветы, небо, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2026 05:28 Фото: magnific
В среду 7 октября три знака зодиака притянут к себе много удачи. Соединение Марса во Льве с Ураном в Близнецах – знак того, что везение наконец-то начинает поворачиваться к вам лицом, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание YourTango, во время этого планетарного выравнивания у вас появляется шанс увидеть, как ваши слова превращаются в действия. Марс приносит энергию, а Уран – воображение. Вместе эти планеты способны изменить жизнь.

Овен

Вместо того чтобы впадать в уныние, в среду вы настроитесь на позитивный лад. Внезапно вы перестаете принимать вещи такими, какие они есть. Это и есть действие планеты бунтарства. Вы почувствуете, что уровень вашей энергии настолько высок, что вы способны на великие свершения. Пора приступать к работе. Ничто не сможет вас остановить.

Стрелец

Когда Марс во Льве соединяется с Ураном в Близнецах, вы получаете подтверждение того, что все это время были правы в отношении своей мечты. Вы можете воплотить ее в жизнь. Больше нет времени для сомнений или переосмысления себя или кого-либо еще. Все, что происходит сегодня, реально, и это приносит необычайные и позитивные ощущения. Наслаждайтесь!

Близнецы

Возможно, вы не ожидали, что ваш безумный план осуществится, или, по крайней мере, в ближайшее время. Но так уж получилось, что когда Марс во Льве соединяется с Ураном в вашем знаке, у смелых мечтаний есть шанс сбыться. Эта энергия создана именно для таких вещей. В среду вы почувствуете в своих жилах позитивную энергию, которая подскажет вам, что желаемое возможно. Ваши цели могут быть масштабными, но они достижимы. У вас есть все необходимое, чтобы воплотить их в жизнь.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Ранее были названы знаки зодиака, которые скоро окажутся в нужное время в нужном месте.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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