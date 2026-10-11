Невидимые соседи в квартире: кто может вызывать насморк и кашель

Аллерголог-иммунолог Ирина Манина заявила о том, что заложенность носа, чихание и кашель без температуры, которые сохраняются неделями, могут быть признаками аллергии на домашнюю пыль, сообщает Zakon.kz.

В беседе с "Газетой.Ru" она рассказала, что осенью в квартирах создаются благоприятные условия для размножения пылевых клещей. Дополнительными источниками аллергенов становятся сезонная одежда, шерстяные вещи и пыль, скопившаяся в шкафах.

"При бытовой аллергии подъема температуры не бывает. Симптомы носят смазанный характер, нет выраженной боли и жжения", – объяснила Манина.

Чтобы снизить количество аллергенов, врач рекомендует регулярно проводить уборку, стирать шторы, хранить сезонные вещи в герметичных упаковках и следить за вентиляцией. Если насморк и кашель долго не проходят, стоит обратиться к аллергологу, а не лечить предполагаемую простуду самостоятельно.

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