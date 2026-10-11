#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+18°
$
453.93
508.72
5.35
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+18°
$
453.93
508.72
5.35
Советы

Невидимые соседи в квартире: кто может вызывать насморк и кашель

Невидимые соседи в квартире: кто может вызывать насморк и кашель, фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2026 12:36 Фото: magnific.com
Аллерголог-иммунолог Ирина Манина заявила о том, что заложенность носа, чихание и кашель без температуры, которые сохраняются неделями, могут быть признаками аллергии на домашнюю пыль, сообщает Zakon.kz.

В беседе с "Газетой.Ru" она рассказала, что осенью в квартирах создаются благоприятные условия для размножения пылевых клещей. Дополнительными источниками аллергенов становятся сезонная одежда, шерстяные вещи и пыль, скопившаяся в шкафах.

"При бытовой аллергии подъема температуры не бывает. Симптомы носят смазанный характер, нет выраженной боли и жжения", – объяснила Манина.

Чтобы снизить количество аллергенов, врач рекомендует регулярно проводить уборку, стирать шторы, хранить сезонные вещи в герметичных упаковках и следить за вентиляцией. Если насморк и кашель долго не проходят, стоит обратиться к аллергологу, а не лечить предполагаемую простуду самостоятельно.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее сообщалось, какая ошибка косметолога может изменить лицо не в лучшую сторону.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
Читайте также
Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, анализы
14:18, 04 марта 2026
Сезонный кошмар или ОРВИ: как отличить аллергию от вирусной инфекции
насморк
14:58, 22 сентября 2026
Насморк осенью: аллергия или простуда
Кашель, температура, насморк: когда пора обращаться к врачу
21:42, 02 октября 2026
Кашель, температура, насморк: когда пора обращаться к врачу
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Андрей Карпович в костюме перед матчем
12:12, Сегодня
Андрей Карпович заявил об ошибках "Елимая" в проигранном "Актобе" матче в КПЛ
Защитник &quot;Актобе&quot; Темирлан Ерланов в матче
11:44, Сегодня
Защитник "Актобе" Темирлан Ерланов дал комментарий после матча с "Елимаем" в КПЛ
Карен Хачанов радуется победе
11:10, Сегодня
Чемпион Almaty Open Хачанов обыграл Маннарино в третьем круге "Мастерса" в Шанхае
Циньвэнь и Андреева в Пекине
10:22, Сегодня
"Меня непросто обыграть": Циньвэнь — о предстоящем финале с Андреевой в Пекине
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: