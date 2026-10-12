Конец иллюзиям: любовный гороскоп на неделю для всех знаков зодиака
Как пишет портал YourTango, пока Плутон двигался вспять, его энергия действовала скрытно, удерживая в тени многие процессы. Теперь же, когда планета переходит в директное движение, тайное внезапно становится явным.
Вы можете наконец осознать то, что Плутон вытаскивает на поверхность. Для многих этот период отмечен внутренним исцелением или столкновением с реальностью – например, необходимостью разобраться с токсичными отношениями, хотите вы того или нет. Вдобавок к этому тригон Марса и Сатурна в пятницу станет мощным стимулом для достижений. Этот аспект дарит энергию и смелость, указывая на то, что все знаки зодиака движутся в верном направлении.
Овен
Марс и Юпитер транзитируют по вашему 5-му дому любви, что обычно сулит прекрасное время для романтики. Однако шлейф недавнего квадрата Марса и Венеры все еще силен. На этой неделе вам придется выбирать между стабильностью отношений и желанием доказать свою правоту (или хотя бы верой в то, что правы именно вы). Если удастся преодолеть этот барьер, неделя пройдет гораздо гармоничнее.
Телец
С ретроградной Венерой в 7-му доме ваша жизнь сейчас напоминает скороварку. Ситуацию усугубляет Меркурий, который тоже идет по этому дому и уже вошел в свою предретроградную тень. Из-за этого мелкие разногласия могут раздуться до масштабов катастрофы, делая вас более упрямым, чем обычно. В четверг директный Плутон откроет вам глаза на то, чего вы раньше не замечали. Будьте готовы взглянуть на партнера и отношения совершенно по-новому.
Близнецы
Поскольку прошлое новолуние произошло в вашем 5-м доме любви, все ваше внимание сейчас приковано к сфере отношений. Квадрат Марса и Венеры продолжает создавать напряжение, особенно если ваш союз сейчас далек от идеала или не имеет четких обязательств. Свободные Близнецы могут увлечься кем-то на работе, но спешить с выводами не стоит: лучше повременить с серьезными шагами до выхода Венеры и Меркурия из ретрограда в ноябре.
Рак
Ретроградная Венера в 5-м доме может вернуть в вашу жизнь кого-то из прошлогодних или давних возлюбленных. Не спешите верить, что на этот раз все сложится само собой – приберегите окончательные выводы до 15 ноября. При этом неделя обещает всплеск страсти, желаний и жажды эмоциональной безопасности, хотя без легкого внутреннего трения не обойдется.
Лев
Плутон разворачивается в прямое движение в вашем 7-м доме брака и партнерства. Все накопившиеся внутренние переживания наконец выходят наружу. Вы накопили огромный багаж мудрости с мая, когда Плутон только ушел в ретроград, и теперь пришло время применить эти знания на практике. Из-за квадрата ретро-Венеры и Марса сейчас идеальный момент, чтобы окончательно избавиться от токсичного багажа или бесперспективных отношений.
Дева
Ваша личная жизнь погрузилась в глубокие размышления, поскольку Венера идет по 3-му дому, отвечающему за мышление. Аспект с Марсом в 12-м доме может запускать в голове старые негативные сценарии или провоцировать скрытые конфликты – как с окружающими, так и с самим собой. Не удивляйтесь, если вам захочется уединиться и провести больше времени в тишине по собственному выбору.
Весы
Прошлое новолуние совпало с вашим днем рождения в 1-м доме, открывая период мощного эмоционального и романтического перезапуска. В четверг Плутон разворачивается в директ в вашем 5-м доме любви: чувство эмоционального блока начнет таять. Ретроградная Венера подсветит моменты, где вы шли на компромисс со своими границами, забывая о том, какими на самом деле хотите видеть свои отношения.
Скорпион
Фиксированный тау-квадрат недели, где ретро-Венера в вашем 1-м доме сталкивается с Марсом и Плутоном, может подкосить доверие. Вы можете заметить за собой склонность к секретности. Если вас терзают подозрения насчет партнера, прямой вопрос принесет гораздо больше пользы, чем мучительные домыслы. Кроме того, на поверхность могут всплыть детские или семейные комплексы – самое время отпустить их раз и навсегда.
Стрелец
Ретроградная Венера проходит по вашему 12-му дому, погружая вас в глубокий анализ прошлого и будущего. Мощный тау-квадрат затронет в основном ваше подсознание, поэтому старайтесь не переносить внутренние страхи на реального партнера. Плутон разворачивается в 3-м доме коммуникаций: если вы чувствовали себя непонятым, этот барьер наконец рухнет.
Козерог
Ваш фокус на этой неделе сосредоточен на поиске баланса между личными ценностями, долгосрочными целями и жаждой любви. В четверг Плутон разворачивается в вашем секторе финансов и ценностей, помогая осознать, как изменились ваши ориентиры за последние месяцы. Пора четко понять свои истинные потребности. Также возможны перемены в социальном кругу и переоценка того, с кем вы по-настоящему на одной волне.
Водолей
Плутон стационарно директен в вашем 1-м доме личности, вызывая мощное стремление заявить о себе и проявить свою индивидуальность в отношениях и жизни. Этот тау-квадрат заденет ключевые точки вашей карты, связав личные желания с вашей публичной ролью. Будьте честны с окружающими, иначе ваша репутация может оказаться под ударом из-за недомолвок.
Рыбы
В четверг Плутон разворачивается в вашем 12-м доме подсознания. Если вы упорно работали над собой, эта неделя позволит окончательно распрощаться с тяжелым эмоциональным грузом прошлых обид и страхом одиночества. Напряженный тау-квадрат подтолкнет вас к тому, чтобы снять розовые очки и привести свою реальную романтическую жизнь в соответствие с суровой, но исцеляющей правдой.
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