Конец иллюзиям: любовный гороскоп на неделю для всех знаков зодиака

Астрологи составили еженедельный любовный гороскоп на 12-18 октября для всех знаков зодиака. По их словам, неделя принесет отличные новости для каждого, так как Плутон наконец завершает свое ретроградное движение, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал YourTango, пока Плутон двигался вспять, его энергия действовала скрытно, удерживая в тени многие процессы. Теперь же, когда планета переходит в директное движение, тайное внезапно становится явным.

Вы можете наконец осознать то, что Плутон вытаскивает на поверхность. Для многих этот период отмечен внутренним исцелением или столкновением с реальностью – например, необходимостью разобраться с токсичными отношениями, хотите вы того или нет. Вдобавок к этому тригон Марса и Сатурна в пятницу станет мощным стимулом для достижений. Этот аспект дарит энергию и смелость, указывая на то, что все знаки зодиака движутся в верном направлении.

Овен

Марс и Юпитер транзитируют по вашему 5-му дому любви, что обычно сулит прекрасное время для романтики. Однако шлейф недавнего квадрата Марса и Венеры все еще силен. На этой неделе вам придется выбирать между стабильностью отношений и желанием доказать свою правоту (или хотя бы верой в то, что правы именно вы). Если удастся преодолеть этот барьер, неделя пройдет гораздо гармоничнее.

Телец

С ретроградной Венерой в 7-му доме ваша жизнь сейчас напоминает скороварку. Ситуацию усугубляет Меркурий, который тоже идет по этому дому и уже вошел в свою предретроградную тень. Из-за этого мелкие разногласия могут раздуться до масштабов катастрофы, делая вас более упрямым, чем обычно. В четверг директный Плутон откроет вам глаза на то, чего вы раньше не замечали. Будьте готовы взглянуть на партнера и отношения совершенно по-новому.

Близнецы

Поскольку прошлое новолуние произошло в вашем 5-м доме любви, все ваше внимание сейчас приковано к сфере отношений. Квадрат Марса и Венеры продолжает создавать напряжение, особенно если ваш союз сейчас далек от идеала или не имеет четких обязательств. Свободные Близнецы могут увлечься кем-то на работе, но спешить с выводами не стоит: лучше повременить с серьезными шагами до выхода Венеры и Меркурия из ретрограда в ноябре.

Рак

Ретроградная Венера в 5-м доме может вернуть в вашу жизнь кого-то из прошлогодних или давних возлюбленных. Не спешите верить, что на этот раз все сложится само собой – приберегите окончательные выводы до 15 ноября. При этом неделя обещает всплеск страсти, желаний и жажды эмоциональной безопасности, хотя без легкого внутреннего трения не обойдется.

Лев

Плутон разворачивается в прямое движение в вашем 7-м доме брака и партнерства. Все накопившиеся внутренние переживания наконец выходят наружу. Вы накопили огромный багаж мудрости с мая, когда Плутон только ушел в ретроград, и теперь пришло время применить эти знания на практике. Из-за квадрата ретро-Венеры и Марса сейчас идеальный момент, чтобы окончательно избавиться от токсичного багажа или бесперспективных отношений.

Дева

Ваша личная жизнь погрузилась в глубокие размышления, поскольку Венера идет по 3-му дому, отвечающему за мышление. Аспект с Марсом в 12-м доме может запускать в голове старые негативные сценарии или провоцировать скрытые конфликты – как с окружающими, так и с самим собой. Не удивляйтесь, если вам захочется уединиться и провести больше времени в тишине по собственному выбору.

Весы

Прошлое новолуние совпало с вашим днем рождения в 1-м доме, открывая период мощного эмоционального и романтического перезапуска. В четверг Плутон разворачивается в директ в вашем 5-м доме любви: чувство эмоционального блока начнет таять. Ретроградная Венера подсветит моменты, где вы шли на компромисс со своими границами, забывая о том, какими на самом деле хотите видеть свои отношения.

Скорпион

Фиксированный тау-квадрат недели, где ретро-Венера в вашем 1-м доме сталкивается с Марсом и Плутоном, может подкосить доверие. Вы можете заметить за собой склонность к секретности. Если вас терзают подозрения насчет партнера, прямой вопрос принесет гораздо больше пользы, чем мучительные домыслы. Кроме того, на поверхность могут всплыть детские или семейные комплексы – самое время отпустить их раз и навсегда.

Стрелец

Ретроградная Венера проходит по вашему 12-му дому, погружая вас в глубокий анализ прошлого и будущего. Мощный тау-квадрат затронет в основном ваше подсознание, поэтому старайтесь не переносить внутренние страхи на реального партнера. Плутон разворачивается в 3-м доме коммуникаций: если вы чувствовали себя непонятым, этот барьер наконец рухнет.

Козерог

Ваш фокус на этой неделе сосредоточен на поиске баланса между личными ценностями, долгосрочными целями и жаждой любви. В четверг Плутон разворачивается в вашем секторе финансов и ценностей, помогая осознать, как изменились ваши ориентиры за последние месяцы. Пора четко понять свои истинные потребности. Также возможны перемены в социальном кругу и переоценка того, с кем вы по-настоящему на одной волне.

Водолей

Плутон стационарно директен в вашем 1-м доме личности, вызывая мощное стремление заявить о себе и проявить свою индивидуальность в отношениях и жизни. Этот тау-квадрат заденет ключевые точки вашей карты, связав личные желания с вашей публичной ролью. Будьте честны с окружающими, иначе ваша репутация может оказаться под ударом из-за недомолвок.

Рыбы

В четверг Плутон разворачивается в вашем 12-м доме подсознания. Если вы упорно работали над собой, эта неделя позволит окончательно распрощаться с тяжелым эмоциональным грузом прошлых обид и страхом одиночества. Напряженный тау-квадрат подтолкнет вас к тому, чтобы снять розовые очки и привести свою реальную романтическую жизнь в соответствие с суровой, но исцеляющей правдой.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

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