Три знака зодиака ждут судьбоносные перемены

В середине октября три знака зодиака ждут позитивные перемены в жизни под влиянием Венеры и Плутона. Благоприятный астрологический период продлится до 18 октября 2026 года, сообщает Zakon.kz

Как пишет портал YourTango, ретроградная Венера в Скорпионе призывает завершить начатое и двигаться вперед, несмотря на возможную медлительность процессов.

Кроме того, 15 октября Плутон перейдет в директное движение в Водолее, выведя на поверхность скрытые истины, которые могут стать ключом к улучшению жизни.

Скорпион

Ретроградная Венера в вашем знаке, переход Плутона в Водолея и Марс в Леве могут поднять старые проблемы, рабочие конфликты и скрытые динамики. Вам советуют избегать борьбы за власть, не спешить с новыми начинаниями и проявить терпение, так как эта неделя закладывает фундамент для отличных результатов.

Лев

Квадрат Марса к Венере и Плутону может спровоцировать напряжение и старые обиды в отношениях, поэтому стоит избегать ультиматумов и не делать ремонт, пока Венера ретроградна. Рекомендуется навести порядок в доме или направить энергию в физическую активность вроде тренировок и садоводства.

Телец

Прохождение ретроградной Венеры по дому партнеров может принести проблемы в любви, борьбу за власть и проблемы с доверием. Главным ключом к улучшению ситуации станет заземление, отказ от спешки в принятии решений и позиция наблюдателя вместо попыток немедленно все исправить.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Ранее были названы знаки зодиака, которые, наконец, увидят "светлое будущее".