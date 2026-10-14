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Советы

"Главное – действовать": известный астролог раскрыла прогноз на 14 октября 2026 года

астролог Василиса Володина, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2026 09:19 Фото: Telegram/vasilisavolodina_official
Известный российский астролог Василиса Володина поделилась традиционным ежедневным прогнозом, сообщает Zakon.kz.

Описывая 14 октября 2026 года, астролог заявила: "Не день, а мечта трудоголика".

"До 23:00 по московскому времени (01:00 по времени Астаны) Марс благоволит всем спринтерским делам – задумали и сразу осуществили. Некогда долго прицеливаться, главное – действовать, пусть и неидеально. В личных делах, там, где сложно было отказать, сейчас отличная возможность научиться говорить "нет", быть смелее и инициативнее", – написала Василиса в своем Telegram-канале в среду.

По ее словам, с 23:00 (с 01:00) наступает время строить планы в долгую, тщательно взвешивать и просчитывать ходы наперед.

"Сатурн тренирует способность терпеливо двигаться к целям даже в малом. Иногда для этого нужно справиться с собственным "не хочу" – погладить одежду или наконец подшить брюки", – добавила Володина.

Ранее сообщалось, что астрологический транзит трина Луны в Стрельце и Сатурна в Овне 14 октября 2026 года принесет облегчение и долгожданную гармонию трем знакам зодиака. Представители этих созвездий смогут извлечь уроки из прошлых ошибок и взять ситуацию под контроль. Подробнее – по ссылке.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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