Врач назвал неожиданные причины боли в шее

Причина хронического напряжения мышц шеи может скрываться далеко за пределами этой области, сообщает Zakon.kz.

Об этом руководитель клиники остеопатии Дмитрий Симкин рассказал в беседе с Газетой.Ru.

По словам специалиста, даже травма голеностопа способна повлиять на работу мышц шеи. После повреждения в окружающих тканях может сохраняться напряжение, постепенно меняющее положение тела. Чтобы компенсировать эти изменения и удерживать равновесие, организм перераспределяет нагрузку: отдельным мышцам приходится работать интенсивнее, в том числе на противоположной стороне тела.

Как отметил Симкин, на распределение нагрузки также могут влиять повреждения, полученные при рождении, и перенесенные воспалительные процессы во внутренних органах.

По его версии, сохраняющееся напряжение тканей способно создавать дополнительную нагрузку на удаленные участки опорно-двигательного аппарата, включая шейный отдел.

Длительное перенапряжение мышц, пояснил врач, может сопровождаться болью и повышенной нагрузкой на суставы и позвоночник. Если неблагоприятные факторы продолжают действовать, это, по словам специалиста, может способствовать развитию хронического воспаления и дальнейшим изменениям тканей.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее мы сообщали, в каких случаях грелка при боли в животе может навредить.