Врач назвал неожиданные причины боли в шее
Об этом руководитель клиники остеопатии Дмитрий Симкин рассказал в беседе с Газетой.Ru.
По словам специалиста, даже травма голеностопа способна повлиять на работу мышц шеи. После повреждения в окружающих тканях может сохраняться напряжение, постепенно меняющее положение тела. Чтобы компенсировать эти изменения и удерживать равновесие, организм перераспределяет нагрузку: отдельным мышцам приходится работать интенсивнее, в том числе на противоположной стороне тела.
Как отметил Симкин, на распределение нагрузки также могут влиять повреждения, полученные при рождении, и перенесенные воспалительные процессы во внутренних органах.
По его версии, сохраняющееся напряжение тканей способно создавать дополнительную нагрузку на удаленные участки опорно-двигательного аппарата, включая шейный отдел.
Длительное перенапряжение мышц, пояснил врач, может сопровождаться болью и повышенной нагрузкой на суставы и позвоночник. Если неблагоприятные факторы продолжают действовать, это, по словам специалиста, может способствовать развитию хронического воспаления и дальнейшим изменениям тканей.
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