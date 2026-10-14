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Врач назвал неожиданные причины боли в шее

причины боли в шее, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2026 18:26 Фото: magnific
Причина хронического напряжения мышц шеи может скрываться далеко за пределами этой области, сообщает Zakon.kz.

Об этом руководитель клиники остеопатии Дмитрий Симкин рассказал в беседе с Газетой.Ru.

По словам специалиста, даже травма голеностопа способна повлиять на работу мышц шеи. После повреждения в окружающих тканях может сохраняться напряжение, постепенно меняющее положение тела. Чтобы компенсировать эти изменения и удерживать равновесие, организм перераспределяет нагрузку: отдельным мышцам приходится работать интенсивнее, в том числе на противоположной стороне тела.

Как отметил Симкин, на распределение нагрузки также могут влиять повреждения, полученные при рождении, и перенесенные воспалительные процессы во внутренних органах.

По его версии, сохраняющееся напряжение тканей способно создавать дополнительную нагрузку на удаленные участки опорно-двигательного аппарата, включая шейный отдел.

Длительное перенапряжение мышц, пояснил врач, может сопровождаться болью и повышенной нагрузкой на суставы и позвоночник. Если неблагоприятные факторы продолжают действовать, это, по словам специалиста, может способствовать развитию хронического воспаления и дальнейшим изменениям тканей.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
Корреспондент
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