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Советы

Не только острая еда: врач назвал девять неожиданных причин изжоги

изжога, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2026 15:22 Фото: magnific
Изжога может возникать не только из-за острой пищи, кофе или позднего ужина. Иногда причиной становятся повседневные привычки, физические нагрузки и даже лекарства, сообщает Zakon.kz.

Гастроэнтеролог Александр Стороженков рассказал о девяти неочевидных факторах, способных провоцировать неприятные симптомы. Как объяснил специалист порталу "Доктор Питер", изжога возникает при забросе содержимого желудка в пищевод. В норме этому препятствует специальная мышца – сфинктер. Однако при ее несвоевременном расслаблении кислота попадает в пищевод и раздражает слизистую.

Врач назвал девять факторов, которые могут вызывать или усиливать изжогу:

  1. Тесная одежда. Тугие ремни и утягивающее белье повышают давление на живот, способствуя забросу содержимого желудка в пищевод.
  2. Привычка ложиться после еды. Горизонтальное положение и сильные наклоны вскоре после приема пищи увеличивают вероятность рефлюкса.
  3. Физические нагрузки. Поднятие тяжестей и упражнения на пресс, особенно после еды, повышают внутрибрюшное давление.
  4. Лекарства. Некоторые обезболивающие, препараты от давления, спазмолитики и антидепрессанты могут способствовать рефлюксу или раздражать слизистую.
  5. Стресс и тревожность. Хроническое напряжение влияет на работу желудочно-кишечного тракта и повышает чувствительность пищевода.
  6. Лишний вес и беременность. В обоих случаях увеличивается давление на желудок. При беременности дополнительную роль играют гормональные изменения.
  7. Курение и алкоголь. Никотин способствует расслаблению сфинктера, а алкоголь может дополнительно раздражать слизистую.
  8. Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы. При этом состоянии часть желудка смещается в грудную полость, что способствует развитию рефлюкса.
  9. Неожиданные пищевые триггеры. Изжогу могут провоцировать не только жирные блюда, кофе и шоколад, но и мята, томаты, газированные напитки и некоторые травяные чаи.

По словам гастроэнтеролога, редкие эпизоды изжоги, например после обильного ужина, обычно не представляют серьезной опасности. Однако если жжение возникает чаще двух раз в неделю, особенно при нарушениях сна или затрудненном глотании, необходимо обратиться к врачу.

Для уменьшения симптомов специалист рекомендует ужинать минимум за три часа до сна, не ложиться в течение 2-3 часов после еды, избегать тесной одежды и при необходимости приподнимать изголовье кровати. Также важно отслеживать индивидуальные пищевые триггеры и не принимать лекарства от изжоги бесконтрольно.

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Айсулу Омарова
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