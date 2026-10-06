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Советы

В каких случаях грелка при боли в животе может навредить

вред грелки для живота, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2026 19:43 Фото: magnific
Использование грелки или горячей ванны при внезапной боли в животе может быть опасным. Тепло действительно способно временно уменьшить неприятные ощущения, однако при некоторых острых заболеваниях оно, наоборот, может усилить воспаление, сообщает Zakon.kz.

Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал ассистент кафедры госпитальной хирургии №2 ИХ Пироговского университета Руслан Денишев.

По словам специалиста, тепло расслабляет мышцы, расширяет сосуды и помогает уменьшить спазмы, поэтому боль на некоторое время может ослабнуть. Однако если причиной неприятных ощущений стало острое воспаление органов брюшной полости, прогревание способно ускорить развитие патологического процесса.

"Особенно нежелательно прогревать живот, если боль возникла внезапно, быстро усиливается, становится постоянной или сопровождается тошнотой и рвотой", – уточнил он.

Денишев объяснил, что тепло усиливает кровоток в области воздействия. При воспалении это может привести к увеличению отека и усилению воспалительной реакции. В частности, прогревание способно ухудшить состояние при подозрении на аппендицит, воспаление желчного пузыря и другие хирургические заболевания.

Врач рекомендовал сначала установить причину сильной, особенно необычной, боли в животе и только после этого выбирать способ облегчения симптомов.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
Корреспондент
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