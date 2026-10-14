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Как сохранить память с возрастом: эксперт назвал три главных правила

Как сохранить память с возрастом: эксперт назвал три главных правила, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2026 22:37 Фото: magnific.com
Испанский хирург Мануэль Санс Сегарра, бывший руководитель отделения пищеварительной хирургии университетской больницы Беллвитже заявил о том, что малоподвижный образ жизни может негативно влиять на память, внимание и другие когнитивные функции, сообщает Zakon.kz.

Как пишет El Confidencial со ссылкой на эксперта, мозг способен адаптироваться и формировать новые нейронные связи на протяжении жизни. Для поддержания его активности важны физические нагрузки, интеллектуальная деятельность и общение.

Хирург считает, что для сохранения когнитивных способностей необходимо регулярно тренировать память и поддерживать активность.

"Худшее, что может сделать человек, – сесть перед телевизором и смотреть всё подряд", – предупреждает специалист.

По его мнению, пассивное времяпрепровождение не стимулирует умственную деятельность, тогда как память нуждается в постоянной тренировке.

Санс Сегарра выделяет три основных условия для поддержания здоровья мозга:

  • Здоровый образ жизни. Сбалансированное питание и регулярные физические нагрузки.
  • Интеллектуальная активность. Чтение, обучение, запоминание информации, игра на музыкальных инструментах и путешествия. Важно пробовать новое и не ограничиваться привычными занятиями.
  • Социальные контакты. Общение и взаимодействие с другими людьми помогают поддерживать умственную активность.

По словам врача, сочетание этих привычек способствует развитию нейропластичности – способности мозга изменять свою структуру и создавать новые связи между нейронами. Поэтому регулярная физическая и умственная активность может стать важной частью заботы о когнитивном здоровье.

Ранее сообщалось, что ученые выявили неожиданную опасность повторного похудения.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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