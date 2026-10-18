Размер имеет значение: стилист рассказал о новом тренде в мире сумок

Фото: Telegram/Александр Рогов

Стилист и ведущий шоу "Модный приговор" Александр Рогов рассказал о том, что гипер-клатчи стали трендом у многих модельеров и брендов. Эксперт посоветовал не исключать из своего гардероба такой броский аксессуар, сообщает Zakon.kz.

Модную заметку он опубликовал в Telegram. "Размер имеет значение – именно этой формулы стоит придерживаться при выборе нового клатча", – отметил эксперт. В модной индустрии гипер-клатчами называют сверхкрупные или укрупненные версии классического клатча (сумки без ручек, которую носят под мышкой или в руке).

Ранее Рогов назвал один из главных цветов осени и зимы 2026 года.

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