Неожиданная замена черному: стилист раскрыл главный тренд сезона

Стилист и ведущий шоу "Модный приговор" Александр Рогов рассказал о главном цветовом тренде сезона осень-зима 2026, сообщает Zakon.kz.

В Telegram он отметил, что привычный черный в гардеробе может уступить место графитовому оттенку.

"Графитовый – новая альтернатива черному в сезоне Fall/Winter 26. Глубокий, сдержанный и универсальный – он легко впишется в любой гардероб и станет основой для интересных цветовых сочетаний", – отметил стилист.

Рогов также перечислил оттенки, с которыми графитовый будет смотреться особенно выигрышно. Среди них:

шоколадный,

кобальтовый,

бордовый,

нежно-розовый и хаки.

Эксперт советует экспериментировать с цветовыми комбинациями, играть на контрастах и использовать глубокий серый в качестве основы для повседневных образов.

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