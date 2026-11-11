Неожиданная замена черному: стилист раскрыл главный тренд сезона
Фото: Telegram/Александр Рогов
Стилист и ведущий шоу "Модный приговор" Александр Рогов рассказал о главном цветовом тренде сезона осень-зима 2026, сообщает Zakon.kz.
В Telegram он отметил, что привычный черный в гардеробе может уступить место графитовому оттенку.
"Графитовый – новая альтернатива черному в сезоне Fall/Winter 26. Глубокий, сдержанный и универсальный – он легко впишется в любой гардероб и станет основой для интересных цветовых сочетаний", – отметил стилист.
Рогов также перечислил оттенки, с которыми графитовый будет смотреться особенно выигрышно. Среди них:
- шоколадный,
- кобальтовый,
- бордовый,
- нежно-розовый и хаки.
Эксперт советует экспериментировать с цветовыми комбинациями, играть на контрастах и использовать глубокий серый в качестве основы для повседневных образов.
Ранее сообщалось, что модные дизайнеры вернули в тренды хит из нулевых.
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