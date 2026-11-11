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Неожиданная замена черному: стилист раскрыл главный тренд сезона

Новая база гардероба: какой оттенок будет в центре внимания в новом сезоне, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2026 23:05 Фото: Telegram/Александр Рогов
Стилист и ведущий шоу "Модный приговор" Александр Рогов рассказал о главном цветовом тренде сезона осень-зима 2026, сообщает Zakon.kz.

В Telegram он отметил, что привычный черный в гардеробе может уступить место графитовому оттенку.

"Графитовый – новая альтернатива черному в сезоне Fall/Winter 26. Глубокий, сдержанный и универсальный – он легко впишется в любой гардероб и станет основой для интересных цветовых сочетаний", – отметил стилист.

Рогов также перечислил оттенки, с которыми графитовый будет смотреться особенно выигрышно. Среди них:

  • шоколадный,
  • кобальтовый,
  • бордовый,
  • нежно-розовый и хаки.

Эксперт советует экспериментировать с цветовыми комбинациями, играть на контрастах и использовать глубокий серый в качестве основы для повседневных образов.

Ранее сообщалось, что модные дизайнеры вернули в тренды хит из нулевых.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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