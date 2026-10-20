Капсула пользы или рыба на ужин: где прячется Омега-3

Рыба на тарелке или капсула в руке – что выбрать, если хочется получить достаточно омега-3? Вокруг этих жирных кислот накопилось немало мифов: их принимают "для сердца", "для мозга" и просто на всякий случай. Zakon.kz решил выяснить, что полезнее.

Омега-3 давно превратилась из сложного термина из учебника по биохимии в почти обязательный пункт списка покупок для тех, кто заботится о здоровье. Рыбий жир в капсулах обещает восполнить нехватку важных жирных кислот, а врачи напоминают, что иногда лучшая БАД уже лежит на тарелке, например, в виде жирной рыбы.

Но можно ли поставить знак равенства между капсулой и порцией лосося? Достаточно ли просто купить баночку с надписью "омега-3", чтобы получить пользу? И действительно ли эти жирные кислоты нужны абсолютно всем? На эти вопросы ответил врач диетолог-нутрициолог Бахытжан Момбаев.

Рыба или капсула

Омега-3 – это не одна конкретная жирная кислота, а целая группа. И если говорить о наиболее известных и изученных EPA и DHA (две главные биологически активные полиненасыщенные жирные кислоты, которые входят в состав семейства омега-3), то рыба и морепродукты действительно являются естественными источниками этих веществ. Но у продуктов есть важное преимущество: вместе с омега-3 мы получаем и другие питательные вещества. Где проходит граница между удобством и необходимостью? И может ли небольшая капсула действительно заменить полноценную порцию жирной рыбы?

"Предпочтительнее получать омега-3 из жирной рыбы, употребляя ее примерно два раза в неделю. Рыба обеспечивает организм не только жирными кислотами EPA и DHA, но и полноценным белком, витамином D и другими питательными веществами. БАД могут быть альтернативой при недостаточном потреблении рыбы, но не заменяют ее полностью по пищевой ценности", – объясняет врач.

Рыба с характером

Фото: magnific

Не вся рыба одинаково богата омега-3. Есть виды, которые можно считать настоящими "чемпионами" по содержанию этих жирных кислот, а есть те, от которых получить значимое количество омега-3 сложнее.

По словам врача, к наиболее богатым источникам относятся: скумбрия,

сельдь,

сардины,

лосось,

форель.

"Содержание омега-3 зависит от вида рыбы и способа приготовления. При сравнении с добавками важно смотреть не на общий вес рыбьего жира, а на количество EPA и DHA: например, капсула с 1 000 мг рыбьего жира может содержать лишь 300 мг этих жирных кислот", – поясняет врач.

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Омега-3 всем подряд

Сегодня омега-3 с легкой руки маркетологов представляется как универсальный "витамин здоровья": сердце, мозг, сосуды, зрение – список потенциальных преимуществ звучит убедительно. Но это вовсе не означает, что каждому человеку необходимо открывать баночку с капсулами.

Потребности в омега-3 зависят в том числе от питания. Если жирная рыба регулярно появляется в меню, ситуация одна. Если человек практически не ест рыбу – совсем другая. Так кому действительно могут понадобиться добавки, а кому разумнее начать с тарелки?

"Добавки омега-3 нужны не всем. Если человек регулярно ест жирную рыбу, дополнительный прием может не потребоваться. Добавки могут быть полезны тем, кто практически не употребляет рыбу, а лечебные дозировки применяются по показаниям, например при повышенном уровне триглицеридов. По одним симптомам дефицит определить нельзя; существуют специализированные анализы, но они не нужны каждому здоровому человеку в рамках обычного обследования", – говорит Бахытжан Момбаев.

Капсула под микроскопом

Фото: magnific

На полке с БАД все выглядит просто: большая надпись "Омега-3", внушительное количество миллиграммов и обещание пользы. Но за красивой этикеткой скрывается гораздо больше нюансов. Название "рыбий жир" само по себе еще не говорит, сколько ценных веществ вы получите.

"В первую очередь необходимо оценить количество EPA и DHA в суточной порции, а не только надпись "1 000 мг рыбьего жира". Следует выбирать продукцию проверенных производителей с понятным составом, сроком годности и подтверждением контроля качества на загрязнители и окисление. Также важно учитывать дозировку и рекомендации по применению", – отметил Бахытжан Момбаев.

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Главное – не банка, а рацион

Омега-3 не стоит воспринимать как волшебную капсулу, которая автоматически делает рацион здоровым. Ее ценность раскрывается в контексте питания и образа жизни.

"Для здорового взрослого человека нет универсальной необходимости принимать Омега-3 в виде добавок для профилактики. Если рыба редко присутствует в рационе, добавку можно рассмотреть индивидуально; ориентиром может служить около 250 мг EPA и DHA в сутки, при этом предпочтительнее получать их из пищи. Высокие дозировки без медицинских показаний нежелательны: они могут повышать риск нарушений сердечного ритма, в частности фибрилляции предсердий, а также влиять на свертываемость крови. Лечебные дозы следует применять под наблюдением врача", – резюмирует диетолог-нутрициолог Бахытжан Момбаев.

Для одного человека логичным источником омега-3 может оставаться рыба на тарелке. Для другого добавка окажется удобным способом восполнить рацион. А иногда лучший выбор – вовсе не покупать очередную баночку, а сначала посмотреть, что происходит с меню в целом.