Так ли полезны супы: необходимость или привычка из детства

"Без первого блюда обеда не бывает" – фраза, знакомая многим с детства. Суп прочно закрепился в представлении о правильном питании: считается, что горячее жидкое блюдо обязательно нужно есть хотя бы раз в день. Но действительно ли организму нужен именно суп? Подробнее в материале Zakon.kz.

Суп давно получил статус обязательного участника обеда. Но есть ли у него особые "полномочия" с точки зрения здоровья или мы просто продолжаем следовать знакомому с детства правилу "первое – обязательно"? На этот вопрос ответил диетолог-нутрициолог Бахытжан Момбаев.

"⁠Суп сам по себе не является обязательным или незаменимым блюдом. Представление о том, что "обязательно нужно каждый день есть первое" скорее связано с пищевой традицией, чем с медицинской необходимостью. Польза супа определяется его составом: овощи, белок, крупы и умеренное количество жира делают его полноценной частью рациона. Но те же питательные вещества можно получить и из других блюд", – говорит врач.

Можно ли есть суп на диете?

Первое блюдо обеда часто кажется очевидным выбором для тех, кто хочет похудеть: много жидкости, овощи, мясо – а значит, вроде бы должно быть легко и сытно. Но все зависит от состава. Правда ли, что наваристый бульон может оказаться слишком калорийным для рациона во время активного снижения веса? Тут есть нюансы.

"⁠Суп вполне может быть частью рациона при снижении веса. Сам по себе бульон не делает суп калорийным: важны жирность мяса, количество масла, картофеля, круп и других ингредиентов. Для снижения веса особенно удобны овощные и умеренно белковые супы, которые хорошо насыщают при относительно небольшой калорийности. Главное тут – учитывать весь рацион и размер порции", – поясняет Бахытжан Момбаев.

Суп против мяса с гарниром

Мясо, овощи, крупа, те же продукты можно встретить и в обычной тарелке. Но меняет ли что-то тот факт, что они оказались в супе? Мнения в интернете расходятся: кто-то считает, что вторым блюдом проще набрать необходимое количество белка и в целом лучше насытиться. Но есть ли у первого блюда свои преимущества или для организма важнее не форма, а состав и количество еды?

"Принципиальной разницы для здоровья нет, если оба варианта обеспечивают организм необходимыми питательными веществами. Например, мясо с овощами и крупой может быть таким же полноценным приемом пищи, как суп с мясом, овощами и крупой". Бахытжан Момбаев

По словам врача, важнее не форма блюда, а его

состав,

калорийность,

количество белка, клетчатки,

общая сбалансированность рациона.

Какой суп "дружит" с фигурой

У супов тоже есть свой "характер": одни выглядят легкими и безобидными, другие способны превратить тарелку в довольно плотный прием пищи. Наваристый мясной бульон, крем-суп, солянка, суп с большим количеством картофеля, – что из этого действительно можно считать удачным выбором, если речь идет о снижении веса?

"Оптимальный вариант – супы с большим количеством овощей и достаточным источником белка: мясом, птицей, рыбой, бобовыми. Осторожнее стоит относиться к очень жирным бульонам, супам с большим количеством масла, сливок, сыра и переработанного мяса. Солянка, жирные крем-супы или очень густые супы могут быть достаточно калорийными, но это не означает, что их нужно полностью исключать. Важны состав, порция и частота употребления", – рассказывает врач-диетолог Бахытжан Момбаев.

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А если первое совсем не любишь?

Есть люди, для которых обед без супа – почти как свадьба без торта: что-то явно не так. А есть те, кто годами прекрасно обходится без первого блюда. Кто из них прав?

"Если человек не любит супы, он ничего принципиально важного для здоровья не теряет. Необходимые белки, жиры, углеводы, витамины, минералы и клетчатку можно получать из других продуктов и блюд. Поэтому я бы рекомендовал воспринимать суп не как обязательное "первое", а как один из удобных вариантов полноценного и разнообразного питания", – резюмирует врач.

В итоге главный вопрос не столько в том, есть ли суп, сколько в том, что именно находится в тарелке и какое место это блюдо занимает в общем рационе. В конце концов, суп – не волшебное зелье, а всего лишь одно из блюд в нашем рационе. Как и в случае с любым продуктом, здесь работает старое, но надежное правило: во всем хороша мера. А еще стоит меньше верить в пищевые детские страшилки про то, что первое блюдо на обед – это must have. Здоровое питание начинается с простого принципа: что, сколько и как часто мы едим. Остальное уже дело вкуса, привычки и здравого смысла.