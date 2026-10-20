Как разнообразить весенний гардероб: модный совет стилиста
Фото: Instagram/alexandrrogov
Стилист и ведущий шоу "Модный приговор" Александр Рогов обратил внимание на необычный стилистический прием из весенней коллекции 2027 года шведского бренда Acne Studios, сообщает Zakon.kz.
В Telegram он отметил, что пышные юбки и платья не обязательно носить привычным способом.
"На показе Acne Studios Spring’27 был подсмотрен классный стайл трик (на случай если хочется еще походить в красивых юбках-баллонах). Надевайте пышные платья и юбки поверх кожаных брюк, бриджей или джинсов. Очень красиво смотрится!" – написал эксперт.
Acne Studios – это шведский дом моды класса люкс, основанный в Стокгольме в 1996 году дизайнером Джонни Йоханссоном.
Ранее стилист рассказал, какой цвет выбрать на осень и зиму.
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