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"Чем меньше одежды, тем лучше": стилист назвал тренды лета 2027 года

Александр Рогов дал модницам новый совет, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2026 18:33 Фото: Telegram/Александр Рогов
Стилист и ведущий шоу "Модный приговор" Александр Рогов обратил внимание на то, что будет в моде летом 2027 года. По его словам, в тренде окажутся лифы и шорты, сообщает Zakon.kz.

Модную заметку он опубликовал в Telegram.

"Грядущее лето обещает быть жарким… Дизайнеры не сговариваясь решили, что, чем меньше одежды, тем лучше. Хитами станут мини-шорты и лиф вместо топа", – написал эксперт.

Ранее стилист назвал три оттенка, которые будут в моде осенью.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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