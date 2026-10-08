"Чем меньше одежды, тем лучше": стилист назвал тренды лета 2027 года
Фото: Telegram/Александр Рогов
Стилист и ведущий шоу "Модный приговор" Александр Рогов обратил внимание на то, что будет в моде летом 2027 года. По его словам, в тренде окажутся лифы и шорты, сообщает Zakon.kz.
Модную заметку он опубликовал в Telegram.
"Грядущее лето обещает быть жарким… Дизайнеры не сговариваясь решили, что, чем меньше одежды, тем лучше. Хитами станут мини-шорты и лиф вместо топа", – написал эксперт.
Ранее стилист назвал три оттенка, которые будут в моде осенью.
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