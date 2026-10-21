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Батарея, экран и обновления: главные беды смартфонов

Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2026 14:42 Фото: pexels
Современные смартфоны делают тонкими, легкими и компактными. Ради этого производители используют герметичные корпуса и сложную внутреннюю конструкцию, из-за чего ремонтировать устройства становится труднее, сообщает Zakon.kz.

Одной из главных причин сокращения срока службы смартфона специалисты называют износ аккумулятора.

Литийионные батареи постепенно теряют емкость из-за химических процессов, происходящих внутри них. Остановить этот процесс невозможно, даже если правильно заряжать телефон. При этом ошибки в конструкции или производстве могут ускорить износ батареи.

Известно, что многие современные смартфоны рассчитаны на то, чтобы после 800-1000 полных циклов зарядки аккумулятор сохранял около 80 процентов первоначальной емкости. При ежедневном использовании это может занять примерно два-три года. После этого пользователь может заметить, что телефон быстрее разряжается, и задуматься о замене батареи или самого устройства.

Еще одна проблема – износ экрана. Во многих флагманских Android-смартфонах используются OLED-дисплеи, которые со временем могут выгорать. В результате на экране остаются следы изображений, отображавшихся длительное время. Кроме того, отдельные пиксели могут терять яркость неравномерно, а на дисплее иногда появляются вертикальные или горизонтальные полосы.

Такие неисправности можно устранить, но замена экрана часто обходится дорого. Поэтому в некоторых случаях покупка нового смартфона оказывается выгоднее ремонта.

На производительность, говорится в продолжении публикации РБК Life, также влияют объем оперативной и встроенной памяти. У старых моделей эти характеристики обычно скромнее, чем у современных устройств. По мере обновления приложений и операционной системы смартфону становится сложнее справляться с возросшей нагрузкой, из-за чего он может работать медленнее.

Даже если смартфон исправно работает, со временем он может устареть программно. Производители выпускают обновления операционной системы и безопасности в течение ограниченного периода. Например, Google и Samsung для ряда своих новых моделей заявляют поддержку сроком до семи лет.

После окончания этого периода смартфон перестает получать новые обновления безопасности. Это означает, что обнаруженные впоследствии уязвимости могут остаться неисправленными, повышая риск утечки личных данных и паролей.

Кроме того, со временем меняются и требования приложений. Новые версии программ могут потреблять больше оперативной памяти и вычислительных ресурсов, чем старые устройства способны обеспечить.

Особенно важно это для банковских приложений, которые используют современные механизмы защиты данных. Если версия Android на смартфоне больше не поддерживается, приложение со временем может ограничить работу или полностью перестать быть доступным.

Таким образом, срок службы смартфона зависит не только от состояния его аккумулятора и других компонентов, но и от программной поддержки. Даже после замены батареи устройство может оказаться недостаточно производительным или перестать получать необходимые обновления.

В среднем, подсчитали эксперты, смартфон может оставаться удобным в использовании около трех-пяти лет. Однако этот срок зависит от модели, интенсивности эксплуатации, возможности ремонта и продолжительности программной поддержки. При необходимости замена аккумулятора или другого компонента может продлить срок службы устройства.

Ранее мы писали о том, что мессенджер WhatsApp тестирует новую функцию фильтрации звонков с тремя различными вариантами.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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