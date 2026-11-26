Владельцам Android-смартфонов советуют пересмотреть настройки дисплея и фоновых процессов, чтобы реже заряжать устройство. Грамотная настройка встроенных функций помогает заметно продлить автономность, говорят эксперты, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в материале издания CHIP. Главным потребителем заряда остается экран: на расход энергии влияют высокая яркость, долгое время до автоотключения, которое удобно ограничить 30 секундами.

"Если снизить частоту обновления экрана с 90 или 120 Гц до 60 Гц, заряд будет уходить медленнее, а на OLED и AMOLED-экранах дополнительно помогает темная тема", – советуют эксперты.

Специалисты советуют выключить постоянный показ времени на заблокированном экране, если он вам не нужен, и убрать с главного экрана виджеты погоды или новостей, которые постоянно обновляются.

Быстрее сажают батарею навигатор, раздача интернета со смартфона и слабый сигнал сети: если 5G ловит плохо, лучше временно переключиться на LTE.

Понять, какие программы тратят лишний заряд, можно в разделе статистики батареи. Если какое-то приложение слишком активно в фоне, его стоит обновить или ограничить работу в фоновом режиме, но при этом сообщения из него могут приходить с задержкой.

Также полезно не выключать умную экономию энергии, а когда заряд уже на нуле, включать обычный или жесткий режим энергосбережения.

Отключение голосового вызова помощника Gemini по фразе "Hey Google" экономит совсем немного заряда, а после больших обновлений системы телефон может разряжаться быстрее обычного, пока настраивает процессы.

Если батарея уже старая и плохо держит заряд, ее состояние можно проверить через встроенную диагностику или фирменные приложения вроде Samsung Members.

"Замена аккумулятора может быть особенно оправданной, если сам смартфон в остальном работает без сбоев", – отмечают авторы обзора, советуя не перегревать устройство и при возможности ограничивать зарядку до 80%.

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