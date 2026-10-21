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Советы

Эксперты назвали бытовую технику, которая скрытно пожирает электричество

Коммунальные услуги, коммунальные платежи, комуслуги, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, повышение тарифов на комуслуги, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2026 20:52 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Эксперты в сфере энергетики рассказали о приборах-"вампирах", которые скрытно потребляют электричество даже в выключенном состоянии. Постоянно подключенные к розетке гаджеты заметно увеличивают коммунальные расходы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание SlashGear, эксперты подсчитали, что привычка отключать неиспользуемую технику от сети помогает сэкономить до 100 долларов в год (около 10% от всей суммы в чеке за свет). Подобную скрытую утечку энергии специалисты называют "фантомной" или "вампирской".

Одним из главных потребителей энергии в режиме ожидания остаются телевизоры – особенно современные Smart TV.

"Выключенный экран продолжает подпитывать встроенные функции, что может составлять до 20% от всего энергопотребления устройства. Аналитики советуют подключать ТВ через удлинитель с кнопкой выключения, чтобы обесточивать его одним нажатием", – говорится в сообщении.

Ощутимый урон бьют по кошельку и игровые консоли, а также ТВ-приставки и роутеры. Например, PlayStation 5 и Xbox в спящем режиме тратят немало киловатт, а использование консоли для просмотра фильмов в сервисах вроде Netflix требует до 35 раз больше энергии, чем обычный компактный медиаплеер.

Кабельные приставки в режиме ожидания и вовсе оборачиваются лишними 50 долларами в чеке за год. К слову, отключение Wi-Fi-роутера во время отпуска не только бережет деньги, но и защищает сеть от хакерского взлома.

В список скрытых "пожирателей" тока попали принтеры, микроволновки и мелкая кухонная техника. Микроволновая печь, работающая ради отображения времени на электронном табло, и кофемашины добавляют к счетам от 10 до 20 долларов ежегодно. Отключение этих мелких приборов из розеток – самый простой способ урезать семейные расходы.

Ранее липовые услуги на 12 млн тенге обнаружили в счетах жителей Талдыкоргана.

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Канат Болысбек
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