Липовые услуги на 12 млн тенге обнаружили в счетах жителей Талдыкоргана

Четырем тысячам жителей Талдыкоргана начислили плату за обслуживание внутридомового газового оборудования, хотя фактически работы не проводились. После вмешательства госорганов потребителям сделали перерасчет на 12 млн тенге, передает Zakon.kz.

В Талдыкоргане обслуживающая компания "развела на деньги" сразу 4 тыс. потребителей газа. Об этом прессе сообщил и. о. руководителя Департамента торговли и защиты прав потребителей МТИ РК по области Жетысу Ербол Агибаев.

"В результате совместной работы прокуратуры города Талдыкоргана и нашего департамента установлен факт начисления платы примерно 4 тысячам потребителей за обслуживание внутридомового газового оборудования, которое фактически не осуществлялось". Ербол Агибаев

Компания, как оказалось, имела и документы – акты выполненных работ.

После выявления нарушения каждому потребителю пересмотрели начисления с учетом фактически начисленных сумм. Плату за услуги, которые фактически не оказывались, исключили. Общая сумма перерасчета составила 12 млн тенге.

В среднем речь идет примерно о 3 000 тенге на одного потребителя. Из-за того, что конкретные суммы отличались, перерасчет проводился индивидуально.

Виновное в случившемся лицо привлекли к ответственности по части 1 статьи 190 Кодекса РК об административных правонарушениях. Эта норма предусматривает ответственность за обсчет, введение в заблуждение относительно качества товара, работы или услуги, а также иной обман потребителей. На нарушителя наложен административный штраф.

"Этот пример особенно важен, поскольку речь идет не об одном потребителе, а сразу о тысячах жителей, чьи права были восстановлены в результате совместной работы госорганов". Ербол Агибаев

В целом вопросы жилищно-коммунальной сферы остаются одними из наиболее актуальных для жителей области Жетысу. За восемь месяцев в сфере ЖКХ зарегистрировано 140 обращений. Чаще всего граждане жалуются на начисления за коммунальные услуги, вопросы водоснабжения, отопления и электроснабжения, а также на деятельность органов управления объектами кондоминиума.