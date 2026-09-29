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Общество

Липовые услуги на 12 млн тенге обнаружили в счетах жителей Талдыкоргана

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Четырем тысячам жителей Талдыкоргана начислили плату за обслуживание внутридомового газового оборудования, хотя фактически работы не проводились. После вмешательства госорганов потребителям сделали перерасчет на 12 млн тенге, передает Zakon.kz.

В Талдыкоргане обслуживающая компания "развела на деньги" сразу 4 тыс. потребителей газа. Об этом прессе сообщил и. о. руководителя Департамента торговли и защиты прав потребителей МТИ РК по области Жетысу Ербол Агибаев.

"В результате совместной работы прокуратуры города Талдыкоргана и нашего департамента установлен факт начисления платы примерно 4 тысячам потребителей за обслуживание внутридомового газового оборудования, которое фактически не осуществлялось". Ербол Агибаев

Компания, как оказалось, имела и документы – акты выполненных работ.

После выявления нарушения каждому потребителю пересмотрели начисления с учетом фактически начисленных сумм. Плату за услуги, которые фактически не оказывались, исключили. Общая сумма перерасчета составила 12 млн тенге.

В среднем речь идет примерно о 3 000 тенге на одного потребителя. Из-за того, что конкретные суммы отличались, перерасчет проводился индивидуально.

Виновное в случившемся лицо привлекли к ответственности по части 1 статьи 190 Кодекса РК об административных правонарушениях. Эта норма предусматривает ответственность за обсчет, введение в заблуждение относительно качества товара, работы или услуги, а также иной обман потребителей. На нарушителя наложен административный штраф.

"Этот пример особенно важен, поскольку речь идет не об одном потребителе, а сразу о тысячах жителей, чьи права были восстановлены в результате совместной работы госорганов".Ербол Агибаев

В целом вопросы жилищно-коммунальной сферы остаются одними из наиболее актуальных для жителей области Жетысу. За восемь месяцев в сфере ЖКХ зарегистрировано 140 обращений. Чаще всего граждане жалуются на начисления за коммунальные услуги, вопросы водоснабжения, отопления и электроснабжения, а также на деятельность органов управления объектами кондоминиума.

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Лина Малахова
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