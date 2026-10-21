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Назван главный фактор, который скрытно уничтожает ваш телефон

Телефон, телефон в руках, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2026 22:59 Фото: pexels
Эксперты рассказали, способен ли современный смартфон на базе Android прослужить своему владельцу 10 лет. Аналитики разобрали ключевые технические и программные ограничения, которые мешают долговечности гаджетов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание BGR, сегодня граждане меняют телефоны в среднем каждые 32 месяца из-за износа аккумулятора и снижения производительности. Однако из-за подорожания флагманов потребители все чаще стремятся продлить срок службы устройств.

Главным врагом долговечности остается естественная деградация литий-ионных батарей.

"В среднем современный аккумулятор рассчитан на 800-1000 циклов зарядки (около двух-трех лет), после чего теряет до 20% емкости. К тому же производители делают корпуса монолитными, проклеивая детали, что значительно усложняет и удорожает замену комплектующих", – говорится в сообщении.

Помимо батарей, со временем выходят из строя и другие элементы. На популярном OLED-экранах появляются выгорания пикселей, фантомные изображения или цветные полосы. Также устаревают внутренние накопители и оперативная память.

Для сравнения, флагман десятилетней давности Samsung Galaxy S7 имел всего 4 ГБ ОЗУ и 32 ГБ памяти, что по современным меркам делает его работу с новыми приложениями и ИИ-функциями практически невозможной.

Эксперты отмечают, что даже при бережном использовании главной проблемой остаются программные ограничения. Хотя Google и Samsung обещают обновлять флагманы до семи лет, после этого устройства перестают получать патчи безопасности. В результате банковские приложения и личные данные оказываются под угрозой, а реальный срок службы Android-смартфона сокращается до трех-пяти лет.

Ранее мы писали о том, что мессенджер WhatsApp тестирует новую функцию фильтрации звонков с тремя различными вариантами.

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Канат Болысбек
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