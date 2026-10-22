Отказ от масла: гастроэнтеролог развеяла популярный миф

Российский гастроэнтеролог Дарья Липовая рассказала, почему опасно исключать из рациона жиры, сообщает Zakon.kz.

Как пишет "Газета.Ru", эксперт указывает, что сокращение количества масла при приготовлении пищи – разумная привычка, однако полностью исключать его из рациона нельзя, поскольку это может быть опасно для здоровья. Дело в том, что жиры участвуют в важных процессах, в том числе обеспечивают усвоение витаминов.

"Жиры необходимы для усвоения витаминов A, D, E и K, синтеза гормонов, работы кишечника, выделения желчи и нормального опорожнения желчного пузыря. Их продолжительный дефицит может сопровождаться сухостью кожи, выпадением волос, нарушениями менструального цикла и нехваткой жирорастворимых витаминов", – рассказала Дарья Липовая.

Эксперт советует при отсутствии противопоказаний оставить в рационе растительное масло и другие источники жиров, а готовить на пару, гриле, в духовке или на антипригарной посуде.

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