Врач развеяла популярный миф о леденцах при боли в горле

Российский врач-отоларинголог, кандидат медицинских наук Эльмира Гамзатова рассказала, помогают ли леденцы при боли в горле, сообщает Zakon.kz.

В беседе с РИА Новости 4 июня 2026 года специалист отметила, что таблетки и леденцы для рассасывания увлажняют горло, но не влияют на вирусы и не могут снять воспаление тканей.

"Обычные леденцы и таблетки, кроме содержащих антисептики и анестетики, работают лишь как плацебо или увлажнитель. Боль в горле чаще вызвана воспалением тканей, а кратковременное орошение слюной с мятным вкусом не влияет на вирусы и не снимает отек", – рассказала Эльмира Гамзатова.

Реальную пользу, по словам врача, дает обильное теплое питье, полоскания и спреи с противовоспалительными компонентами.

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