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Эксперт развеяла популярный миф об орехах

Врач развеяла популярный миф об орехах, фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2026 18:57 Фото: magnific.com
Нутрициолог Екатерина Гузман рассказала о том, что не существует одного "самого полезного" ореха, поскольку каждый обладает уникальным набором питательных веществ, сообщает Zakon.kz.

В беседе с "Газетой.Ru" она отметила, что орехи остаются одним из самых полезных продуктов для здоровья, а лучшей стратегией считается ежедневное употребление небольшой горсти разных видов орехов.

Как уточняется, орехи богаты ненасыщенными жирами, растительным белком, клетчаткой, витаминами группы B и витамином E, а также магнием, калием, цинком, медью и антиоксидантами. Благодаря такому составу они помогают поддерживать здоровье сердца и сосудов, способствуют снижению уровня "плохого" холестерина, улучшают работу кишечника и помогают дольше сохранять чувство сытости.

По словам Гузман, результаты крупных международных исследований показывают, что регулярное употребление около 28 г орехов в день связано со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний на 20-30%, а также с уменьшением общей смертности. При этом умеренное потребление орехов, несмотря на их высокую калорийность, обычно не приводит к набору веса, поскольку они хорошо насыщают и могут стать более полезной альтернативой сладким перекусам.

Нутрициолог рекомендует взрослым съедать примерно 20-30 г орехов в день и не ограничиваться одним видом. Грецкие орехи являются источником омега-3 жирных кислот, фисташки помогают поддерживать здоровье сердца и контролировать аппетит, кешью богаты магнием, бразильские орехи восполняют запасы селена, а макадамия содержит большое количество полезных жиров. Поэтому оптимальным вариантом специалист назвала регулярное чередование разных видов орехов.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее сообщалось, какую рыбу есть для сердца, похудения и хорошего настроения.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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