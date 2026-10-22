Орехи для памяти: эксперты объяснили, где правда, а где миф

Гастроэнтеролог Татьяна Нечитайло и эндокринолог Дарья Хайкина заявили о том, что орехи полезны для сердца, сосудов и кишечной микробиоты, однако убедительных доказательств того, что они напрямую улучшают память или предотвращают деменцию, пока нет, сообщает Zakon.kz.

Они рассказали "Известиям", что орехи содержат ненасыщенные жирные кислоты, белок, клетчатку, витамины и минералы. Их регулярное употребление в составе сбалансированного питания может способствовать снижению уровня "плохого" холестерина и поддержанию здоровья сосудов.

Кроме того, клетчатка и полифенолы в составе орехов влияют на кишечную микробиоту. Однако данные о том, что эти изменения напрямую улучшают работу мозга, пока ограничены.

Врачи рекомендуют употреблять около 25-30 гр. орехов в день. Лучше выбирать продукты без добавления соли и сахара. При этом специалисты подчеркивают: орехи могут быть частью здорового рациона, но считать их самостоятельным средством для улучшения памяти или профилактики деменции не стоит.

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