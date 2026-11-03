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Скрещивание ног и варикоз: врачи объяснили, где правда, а где миф

Скрещивание ног и варикоз: врачи объяснили, где правда, а где миф, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2026 19:35 Фото: magnific.com
Врачи оценили влияние привычки сидеть нога на ногу на здоровье вен. По их словам, сама по себе такая поза не вызывает варикоз, однако длительная неподвижность может ухудшать кровообращение и провоцировать отеки ног, сообщает Zakon.kz.

Врач-терапевт Мария Белая объяснила "Известиям", что варикоз развивается из-за нарушения работы венозных клапанов. Среди характерных симптомов – тяжесть, ноющая боль, зуд и отечность ног. Особую опасность представляет внезапный отек одной ноги, сопровождающийся болью, покраснением или ощущением жара: это может указывать на тромбоз. При этом отеки также могут быть связаны с заболеваниями сердца, почек и нарушениями лимфатического оттока.

Кардиолог Юлия Морякова отметила, что длительное сидение или стояние без движения замедляет венозный отток. Для профилактики специалисты советуют делать перерывы при сидячей работе хотя бы раз в час, больше гулять и заниматься плаванием или ездой на велосипеде. Рекомендуемая продолжительность умеренной физической нагрузки для взрослых – не менее 150 минут в неделю.

Во время длительных поездок и перелетов также важно регулярно двигаться. Неподвижность более четырех часов может повышать риск образования тромбов. Врачи рекомендуют разминать стопы и по возможности вставать и ходить каждые один-два часа. Людям с повышенным риском тромбоза дополнительные меры профилактики следует обсудить со специалистом.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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