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Советы

Почему становится трудно дышать без нагрузки: врач назвал возможные причины

Почему становится трудно дышать без нагрузки: врач назвал возможные причины, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2026 19:42 Фото: magnific.com
Кардиолог Сергей Вечтомов рассказал о том, что ощущение нехватки воздуха даже в состоянии покоя может указывать на проблемы со здоровьем, в том числе на заболевания сердца, сообщает Zakon.kz.

В беседе с "Лентой.ру" он отметил, что одной из возможных причин одышки становится сердечная недостаточность. Если сердце не справляется с перекачиванием крови, в лёгких может скапливаться жидкость, из-за чего человеку становится трудно дышать.

Также, уточнил эксперт, одним фактором могут быть нарушения сердечного ритма, включая фибрилляцию предсердий и наджелудочковую тахикардию. При таких состояниях эффективность кровообращения снижается, а ткани организма могут получать меньше кислорода. Это также способно вызывать ощущение нехватки воздуха.

По словам Вечтомова, подобный симптом иногда связан с анемией. При снижении уровня гемоглобина кровь переносит меньше кислорода, поэтому организм может реагировать учащенным дыханием и одышкой, пояснил врач.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее сообщалось, что гастроэнтеролог развеяла популярный миф.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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