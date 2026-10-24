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МЧС выпустило важное предупреждение для водителей Казахстана

Машина, машины, авто, автомобиль, автомобили, дорога, дороги, транспортное движение, дорожное движение, дорожный трафик, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2026 10:42 Фото: Zakon.kz
Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) опубликовало важную памятку для казахстанцев. Она касается того, как подготовить автомобиль к зиме, сообщает Zakon.kz.

Специалисты отмечают, что с наступлением холодов водителям необходимо уделить особое внимание подготовке автомобиля к зимнему периоду и соблюдать меры безопасности при поездках.

"Снегопады, гололед, метель и резкое ухудшение видимости могут значительно осложнить дорожную обстановку".Пресс-служба МЧС РК

Прежде всего, перед выездом рекомендуется ознакомиться с прогнозом погоды и дорожной обстановкой.

При объявлении штормового предупреждения и введении ограничений движения лучше отложить поездку и оставаться в безопасном месте. Необходимо также следить за сообщениями официальных источников о закрытии дорог и введении ограничений. Не стоит рисковать жизнью ради соблюдения намеченных планов.

При условии, если погодные условия позволяют отправиться в путь, необходимо проверить техническое состояние автомобиля.

"Перед поездкой сообщите близким о маршруте и предполагаемом времени прибытия. По возможности заправьте автомобиль, особенно если предстоит дальняя дорога".Пресс-служба МЧС РК

Также, как отмечают в продолжении в МЧС, в зимний период важно иметь в автомобиле необходимый запас вещей и оборудования на случай непредвиденной ситуации.

В багажнике рекомендуется держать:

  • запас топлива, фонарь с запасными батарейками, буксировочный трос, аптечку первой помощи, зарядное устройство или пауэрбанк для телефона, теплую одежду, питьевую воду и продукты, небольшую лопату.
"Если в пути возникла другая чрезвычайная ситуация, по возможности остановитесь в безопасном месте, включите аварийную сигнализацию и обозначьте автомобиль в соответствии с правилами дорожного движения. Не оставляйте транспортное средство без необходимости и сообщите о случившемся экстренным службам по номеру 112".Пресс-служба МЧС РК

В МЧС настоятельно призывают водителей ответственно относиться к подготовке автомобиля к зиме, учитывать погодные условия и не подвергать опасности себя и других участников дорожного движения.

Ранее в МЧС рассказали историю братьев-близнецов из противопожарной службы.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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