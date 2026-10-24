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Общество

Одна мечта на двоих: как братья-близнецы из Караганды спасают жизни

братья-близнецы из Караганды, пожарные, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2026 10:11 Фото: gov.kz
В пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Казахстана рассказали историю братьев-близнецов из противопожарной службы, сообщает Zakon.kz.

Известно, что братья Айдос и Жандос Рымхановы служат в органах гражданской защиты с 2023 года.

Еще в детстве братья были на экскурсии в Музее противопожарной службы и после этого твердо решили стать огнеборцами. В семье никто никогда отношения к пожарным и близко не имел.

В настоящее время братьям по 23 года.

братья-близнецы из Караганды, пожарные, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2026 10:11

Фото: gov.kz

"Они учились в Карагандинском политехническом колледже по специальности "Спасатель" и устроились на работу старшими пожарными-спасателями в специализированную пожарную часть №2 ДЧС Карагандинской области".Пресс-служба МЧС РК
братья-близнецы из Караганды, пожарные, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2026 10:11

Фото: gov.kz

Одним из примеров их работы явился случай пожара, произошедшего 29 августа 2023 года в Темиртау по проспекту Республики. По прибытии к месту вызова наблюдалось сильное задымление из окон квартиры, расположенной на 2 этаже 5-этажного жилого дома.

По указанию руководителя тушения пожара Жандос и Айдоса Рымхановы в составе звена были направлены для эвакуации и спасения людей из смежных и вышерасположенных квартир. Несмотря на сильное задымление и высокую температуру, создавшуюся в подъезде, в составе звена братья-пожарные при помощи спасательных колпаков спасли двоих детей, еще двое детей были спасены через пожарную автолестницу из квартиры, находящейся на 5 этаже. После чего передали их для обследования сотрудникам скорой помощи.

21 октября 2026 года во время пожара в Алатауском районе Алматы обрушилась крыша двухэтажного здания. Четверо пострадавших были госпитализированы. Оказалось, что дом использовали как нелегальный хостел.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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