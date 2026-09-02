Как носить тигровый принт и не выглядеть вызывающе: совет стилиста
Фото: Telegram/Александр Рогов
Известный стилист и телеведущий "Модного приговора" Александр Рогов показал, как использовать тигровый принт в повседневных образах, сообщает Zakon.kz.
Модную заметку он опубликовал в Telegram.
"Тигровый узор с большим отрывом вырывается вперед в модной гонке и становится явным лидером среди всех анималистичных принтов. Приручить этого дикого зверя можно: соблюдайте баланс и уравновесьте его более спокойными лаконичными цветами, минималистичными фактурами и понятным кроем", – написал эксперт.
Ранее стилист назвал самый модный цвет сезона осень-зима 2026.
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