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Советы

Как носить тигровый принт и не выглядеть вызывающе: совет стилиста

Александр Рогов дал новый совет, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2026 21:13 Фото: Telegram/Александр Рогов
Известный стилист и телеведущий "Модного приговора" Александр Рогов показал, как использовать тигровый принт в повседневных образах, сообщает Zakon.kz.

Модную заметку он опубликовал в Telegram.


"Тигровый узор с большим отрывом вырывается вперед в модной гонке и становится явным лидером среди всех анималистичных принтов. Приручить этого дикого зверя можно: соблюдайте баланс и уравновесьте его более спокойными лаконичными цветами, минималистичными фактурами и понятным кроем", – написал эксперт.

Ранее стилист назвал самый модный цвет сезона осень-зима 2026.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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