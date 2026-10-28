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Какие кроссовки выбрать на весну-лето 2027: семь главных трендов

Какие кроссовки выбрать на весну-лето 2027: семь главных трендов, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2026 19:07 Фото: magnific.com
Редакторы журнала Vogue оценили месяц модных показов, после чего выделили главные обувные тенденции весны-лета–2027. Дизайнеры представили как смелые модели с яркими цветовыми сочетаниями, так и минималистичные кроссовки, которые легко вписать в повседневный гардероб, сообщает Zakon.kz.

Обзор был опубликован в журнале.

Ретро-кроссовки. Спортивные модели в стиле прошлых десятилетий вновь набирают популярность. Miu Miu совместно с New Balance переосмыслили архивную модель RC150, представив ее в насыщенных оттенках – от кобальтового синего до неонового желтого. Balenciaga сделала ставку на контрастные вставки и флуоресцентные цвета, а Stella McCartney предложила вариант из веганской замши.

Минималистичные кроссовки. На противоположном конце модного спектра – лаконичные модели без лишнего декора. Celine представила белые кроссовки, напоминающие дерби, а Jil Sander и Polo Ralph Lauren сделали акцент на небольших черных моделях с простыми линиями и сдержанной отделкой.

Модели с резиновой подошвой. Кроссовки с характерной подошвой из резины сохранят актуальность и в новом сезоне. В коллекциях Polo Ralph Lauren, Burberry и Louis Vuitton заметны отсылки к скейтбордингу и классической обуви для яхтинга. Среди повседневных вариантов авторы модных подборок выделяют модели Vans и Sperry.

Природные оттенки. Хаки, оливковый и коричневый станут альтернативой привычным нейтральным цветам. Moschino обратился к эстетике gorpcore, вдохновленной одеждой для активного отдыха, а TWP переосмыслил утилитарный стиль. Такие кроссовки подойдут как для городских образов, так и для более расслабленных комплектов.

Декоративные детали. В новом сезоне обувь станет способом выразить индивидуальность. Coach представил белые кроссовки с разноцветными акцентами и эффектом состаренности, а Burberry украсил модели без шнуровки декоративными цветочными элементами с блестками. В тренде также пайетки, глянцевые покрытия и сложная вышивка.

Кроссовки с эффектом винтажности. Потертости и следы носки теперь воспринимаются не как недостаток, а как часть дизайна. Celine и Reebok представили модели с намеренно состаренной поверхностью, а Coach предложил собственную версию белых кроссовок с потертой отделкой. Среди уже известных вариантов можно обратить внимание на Golden Goose и Autry.

Черные кроссовки. Лаконичные модели глубокого черного цвета останутся важной частью минималистичного гардероба. Celine, Jil Sander и Polo Ralph Lauren делают ставку на сдержанный дизайн, аккуратную отделку и универсальность. Такие кроссовки легко сочетать с джинсами, повседневными брюками и более строгими вещами.

Ранее сообщалось, как добавить перья в гардероб и не бояться экспериментов.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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