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Мир

Летом 2025 года изменилась мода на белые кроссовки

мода, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2025 18:14 Фото: pixabay
Редакторы немецкой версии журнала Vogue заявили о том, что нашли модную замену белым кроссовкам на лето 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации на сайте издания, трендовой альтернативой стали данные предметы гардероба ярких цветов. При этом особенно актуальными будут красные, зеленые, розовые, желтые и оранжевые фасоны. В то же время популярными называются коричневые и синие модели.

Отмечается, что подобная обувь представлена в линейках многих известных брендов, среди которых Loewe, Puma, Adidas, Miu Miu и Nike.

Ранее зарубежные аналитики предположили, что мода больше всего пострадает от повышения пошлин в США.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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