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Как распознать инсульт и не потерять драгоценное время

Как распознать инсульт и не потерять драгоценное время, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2026 23:07 Фото: magnific.com
Невролог Лариса Сметана рассказала о том, что запомнить основные признаки инсульта поможет слово "УДАР", сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание РИАМО, каждая буква напоминает о важном симптоме: улыбка, движение, артикуляция и решение. При инсульте улыбка может стать асимметричной, нарушаются координация и речь, появляется онемение конечностей с одной стороны тела или спутанность сознания.

Эксперт советует при появлении хотя бы одного из этих признаков немедленно вызвать скорую помощь. Чем раньше начнется лечение, тем выше шансы избежать серьезных осложнений.

Ранее сообщалось, почему не всегда нужно поддерживать идеальный порядок дома.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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