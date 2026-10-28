Как распознать инсульт и не потерять драгоценное время

Невролог Лариса Сметана рассказала о том, что запомнить основные признаки инсульта поможет слово "УДАР", сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание РИАМО, каждая буква напоминает о важном симптоме: улыбка, движение, артикуляция и решение. При инсульте улыбка может стать асимметричной, нарушаются координация и речь, появляется онемение конечностей с одной стороны тела или спутанность сознания.

Эксперт советует при появлении хотя бы одного из этих признаков немедленно вызвать скорую помощь. Чем раньше начнется лечение, тем выше шансы избежать серьезных осложнений.

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