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Почему не всегда нужно поддерживать идеальный порядок дома

комната, беспорядок, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2026 17:33 Фото: pexels
Как оказалось, идеально убранный дом не всегда удобен для жизни. Исследование 22 домохозяйств в Новой Зеландии показало, что вещи на виду могут помогать людям помнить о важных делах, соблюдать привычный распорядок и учитывать потребности близких, сообщает Zakon.kz.

Исследователи пришли к интересному выводу, что беспорядок не всегда означает проблему. Например, гостиная может одновременно служить игровой, спальня – кабинетом, а кухонная столешница – рабочим местом.

Вещи на виду помогают не забывать

Некоторые участники эксперимента оставляли нужные предметы на столе или кухонном острове, чтобы не забыть их перед выходом. Одна женщина держала пищевые добавки на виду, потому что в шкафу могла о них забыть.

Другие использовали кухонную столешницу для еды и работы. На ней лежали ручки, игрушки и другие вещи, но их не убирали, пока оставалось достаточно места.

Порядок как семейный компромисс

Расположение вещей может отражать и отношения в семье. Один отец не убирал свитер дочери со спинки стула, поскольку раньше она бросала его на пол. Он воспринимал это как улучшение ее привычек.

Другая участница мирилась с беспорядком партнера, считая, что общее пространство должно учитывать потребности обоих. В таких случаях уборка – не просто вопрос чистоты, но и способ договориться о совместной жизни.

Когда беспорядок становится проблемой

Исследователи, как гласит публикация издания "Наука.ТВ", не призывают отказываться от уборки.

Захламленность может вызывать стресс, провоцировать семейные конфликты, мешать пользоваться комнатами и находить нужные вещи.

Участники использовали разные способы справляться с беспорядком: убирали предметы, мирились с их присутствием или прятали их с глаз. При этом порядок часто оказывался временным – вещи появлялись снова, когда менялись потребности семьи.

Главный вывод исследования: удобство дома определяется не только чистотой и аккуратностью, но и тем, насколько пространство отвечает повседневным потребностям его обитателей.

Ранее мы писали о том, что ультрафиолетовое излучение осенью остается достаточно сильным, особенно лучи типа А (УФ-А), которые проникают глубоко в кожу. Они могут способствовать ее преждевременному старению и повреждению ДНК.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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