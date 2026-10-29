Что посмотреть: фантастический мини-сериал на осень, который вошел в число лидеров года

Канадский триллер "Глубина" (Below) с Джошем Хартнеттом в главной роли за первые три недели показа набрал 45,9 млн просмотров на стриминговом сервисе Netflix, сообщает Zakon.kz.

По данным издания iXBT, вышедший 8 октября шестисерийный проект вошел в число наиболее успешных новинок платформы в текущем году.

Показатели просмотров позволили сериалу обойти крупные релизы сезона, среди которых "К востоку от Эдема" (28,9 млн) и "Гнев" (40,4 млн).

О чем он:

В центре сюжета находится история небольшого городка на острове Ньюфаундленд, жители которого сталкиваются с загадочной серией смертей после появления у берегов крупного айсберга.

На фоне высокого зрительского интереса исполнитель главной роли Джош Хартнетт сообщил о готовности вернуться к образу моряка Келвина Пенни в случае продления проекта. Точные итоговые данные по аудитории за весь период сервис представит в отчете в первом квартале 2027 года.

Ранее мы рекомендовали к просмотру подборку детективных сериалов 2026 года о тайнах в тихом городке.