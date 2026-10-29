Что посмотреть: фантастический мини-сериал на осень, который вошел в число лидеров года
По данным издания iXBT, вышедший 8 октября шестисерийный проект вошел в число наиболее успешных новинок платформы в текущем году.
Показатели просмотров позволили сериалу обойти крупные релизы сезона, среди которых "К востоку от Эдема" (28,9 млн) и "Гнев" (40,4 млн).
О чем он:
В центре сюжета находится история небольшого городка на острове Ньюфаундленд, жители которого сталкиваются с загадочной серией смертей после появления у берегов крупного айсберга.
На фоне высокого зрительского интереса исполнитель главной роли Джош Хартнетт сообщил о готовности вернуться к образу моряка Келвина Пенни в случае продления проекта. Точные итоговые данные по аудитории за весь период сервис представит в отчете в первом квартале 2027 года.
Ранее мы рекомендовали к просмотру подборку детективных сериалов 2026 года о тайнах в тихом городке.