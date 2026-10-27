Что посмотреть: подборка детективных сериалов 2026 года о тайнах в тихом городке
В 2026 году вышло немало новых сериалов о расследованиях – от переосмысления произведений Агаты Кристи до мрачных историй о серийных убийцах.
Изданиет iXBT составило подборку из восьми детективных сериалов для тех, кто любит строить собственные версии, замечать подозрительные детали и критически относиться к каждому персонажу.
Тайна семи циферблатов
Кинопоиск 6.1
Англия, 1925 год. В роскошном загородном поместье собирается компания гостей, и безобидная, на первый взгляд, шутка заканчивается трагедией. Один из участников вечеринки не просыпается, а обстоятельства его смерти заставляют окружающих иначе взглянуть друг на друга. За расследование берется молодая аристократка Айлин Брент, которую близкие называют Бандл.
Скарпетта
Кинопоиск 6.3
Доктор Кей Скарпетта расследует преступления не с помощью допросов и слежки, а благодаря судебной медицине. Она изучает тела погибших, сопоставляет улики и пытается восстановить картину произошедшего по деталям, которые другие могли не заметить. Новое дело заставляет ее вернуться к событиям почти тридцатилетней давности.
Томми и Таппенс
Кинопоиск 6.8
Супруги Томми и Таппенс Бересфорд – необычная пара сыщиков. Они не похожи на суровых профессионалов, которые годами работают в полиции: их любопытство, смелость и готовность вмешиваться в чужие дела постоянно втягивают их в опасные приключения.
Молодой Шерлок
Кинопоиск 7.2
Когда-то Шерлок Холмс был молодым человеком, которому еще предстояло научиться превращать наблюдательность в настоящее искусство расследования. В этой версии истории будущий сыщик оказывается втянут в дело об убийстве, которое угрожает его свободе и заставляет искать ответы за пределами привычного окружения.
Пылепад
Кинопоиск 7.2
Австралийский городок на побережье кажется местом, где жизнь течет размеренно, а местные давно привыкли друг к другу. Но расследование тяжелого преступления разрушает это впечатление. Детектив Тиг Поллард занимается делом о сексуализированном насилии, которое омрачает гибель одного из ключевых подозреваемых.
Легенды
Кинопоиск 7.2
В начале 1990-х британские таможенные службы пытаются остановить поток наркотиков через границу. Обычные проверки уже не дают нужного результата, поэтому власти решаются на рискованную операцию: сотрудников отправляют под прикрытием внедряться в преступные группировки. Чем дольше длится операция, тем труднее становится сохранять прежнюю жизнь и не выдать себя.
Детектив Холе
Кинопоиск 7.3
Норвежский детектив Харри Холе привык работать с самыми тяжелыми преступлениями, но собственные демоны мешают ему оставаться беспристрастным. В Осло появляется серийный убийца, и расследование постепенно превращается в противостояние не только с преступником, но и с человеком, которому Холе должен был бы доверять.
Сирена
Кинопоиск 7.5
Страховой следователь Ча У-сок получает сведения о возможном убийстве, связанном с мошенничеством. Но человек, который обещал раскрыть подробности, погибает прежде, чем успевает рассказать все известное. След ведет к Хан Соль-а – влиятельной аукционистке, у которой при странных обстоятельствах умерли несколько женихов.
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