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Что посмотреть: подборка детективных сериалов 2026 года о тайнах в тихом городке

Сцена, актеры, сериал, фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2026 06:39 Фото: кадр из сериала "Сирена"
Даже обычный семейный ужин в провинциальном городе может уронить тень подозрения на любого персонажа в кино. В детективах все начинается с преступления, которое скрывает старые обиды и чужие тайны, сообщает Zakon.kz.

В 2026 году вышло немало новых сериалов о расследованиях – от переосмысления произведений Агаты Кристи до мрачных историй о серийных убийцах.

Изданиет iXBT составило подборку из восьми детективных сериалов для тех, кто любит строить собственные версии, замечать подозрительные детали и критически относиться к каждому персонажу.

Тайна семи циферблатов

Кинопоиск 6.1

Англия, 1925 год. В роскошном загородном поместье собирается компания гостей, и безобидная, на первый взгляд, шутка заканчивается трагедией. Один из участников вечеринки не просыпается, а обстоятельства его смерти заставляют окружающих иначе взглянуть друг на друга. За расследование берется молодая аристократка Айлин Брент, которую близкие называют Бандл.

Скарпетта

Кинопоиск 6.3

Доктор Кей Скарпетта расследует преступления не с помощью допросов и слежки, а благодаря судебной медицине. Она изучает тела погибших, сопоставляет улики и пытается восстановить картину произошедшего по деталям, которые другие могли не заметить. Новое дело заставляет ее вернуться к событиям почти тридцатилетней давности.

Томми и Таппенс

Кинопоиск 6.8

Супруги Томми и Таппенс Бересфорд – необычная пара сыщиков. Они не похожи на суровых профессионалов, которые годами работают в полиции: их любопытство, смелость и готовность вмешиваться в чужие дела постоянно втягивают их в опасные приключения.

Молодой Шерлок

Кинопоиск 7.2

Когда-то Шерлок Холмс был молодым человеком, которому еще предстояло научиться превращать наблюдательность в настоящее искусство расследования. В этой версии истории будущий сыщик оказывается втянут в дело об убийстве, которое угрожает его свободе и заставляет искать ответы за пределами привычного окружения.

Пылепад

Кинопоиск 7.2

Австралийский городок на побережье кажется местом, где жизнь течет размеренно, а местные давно привыкли друг к другу. Но расследование тяжелого преступления разрушает это впечатление. Детектив Тиг Поллард занимается делом о сексуализированном насилии, которое омрачает гибель одного из ключевых подозреваемых.

Легенды

Кинопоиск 7.2

В начале 1990-х британские таможенные службы пытаются остановить поток наркотиков через границу. Обычные проверки уже не дают нужного результата, поэтому власти решаются на рискованную операцию: сотрудников отправляют под прикрытием внедряться в преступные группировки. Чем дольше длится операция, тем труднее становится сохранять прежнюю жизнь и не выдать себя.

Детектив Холе

Кинопоиск 7.3

Норвежский детектив Харри Холе привык работать с самыми тяжелыми преступлениями, но собственные демоны мешают ему оставаться беспристрастным. В Осло появляется серийный убийца, и расследование постепенно превращается в противостояние не только с преступником, но и с человеком, которому Холе должен был бы доверять.

Сирена

Кинопоиск 7.5

Страховой следователь Ча У-сок получает сведения о возможном убийстве, связанном с мошенничеством. Но человек, который обещал раскрыть подробности, погибает прежде, чем успевает рассказать все известное. След ведет к Хан Соль-а – влиятельной аукционистке, у которой при странных обстоятельствах умерли несколько женихов.

Ранее мы рекомендовали к просмотру 10 новых фантастических фильмов, в которых привычный мир "трещит по швам".

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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